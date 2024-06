Virginia se hartó de Furia en Gran Hermano y explotó: "Pedazo de..."

Mientras se encontraba sola en la cocina, Virginia no pudo contenerse y le habló a la audiencia sobre Furia. " Pedazo de caca humana . Perdón al que escucha, pero para mí es así . No puedo soportar este tipo de ser humano que lastima por plata básicamente ", comenzó por revelar la participante de 55 años.

Y eso no fue lo único, sino que continuó: "Y yo la plata me la hago con dignidad y trabajando, y no voy perder la dignidad acá por plata". Vale recordar que Demo es humorista y había conseguido un grado de fama, por más pequeño que fuera, en el rubro del stand up, por lo que decidió hablar con la verdad.

En cuanto al motivo que la llevó a este límite, Virginia conversó con Florencia Regidor y esta le reveló que Furia ya había tenido su clásica conversación sobre la envidia, algo que los televidentes describen como "disco rayado" ya que Juliana siempre acusa a todas las mujeres de lo mismo. Por eso, hay una campaña muy fuerte para intentar eliminarla.

Gran Hermano 2023: Furia enfrentará una cruel revelación cuando se vaya de la casa

De forma inesperada para el mundo Gran Hermano 2023, las exparticipantes Agostina Spinelli y Catalina Gorostidi decidieron sellar su amistad con un tatuaje en conjunto, dejando en claro que Juliana "Furia" Scaglione no consiguió poner fin a su relación y que se quedará sola una vez salga de la casa.