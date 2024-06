Furia explotó contra una compañera de Gran Hermano y pidió que la expulsen

Se trata de Florencia Regidor, una de las tres mujeres sobrevivientes dentro del reality de Telefe y sobre quien Furia apuntó la mira buscando que se vaya este domingo.

Las dos participantes mantuvieron un cruce este viernes por la tarde en una de las habitaciones luego de que Scaglione le dedicara unas palabras a su compañera: "Mientras vos puedas salir en cámara en tetas y bailando como una gila, está todo bien, ese es tu negocio y tu trabajo", lanzó.

Acto seguido, comenzó a repetir frente a las cámaras "Florencia al 9009" haciendo referencia al mensaje que deben enviar los televidentes para eliminar a la modelo.

Por su parte, Flor le pidió: "No me faltes el respeto... Hablame bien". Pero Furia no hizo caso y continuó: "Yo hago lo que a mí se me canta. A mí no me censura nadie. Si yo quiero me censuro yo solita".

En caso de que los fanáticos de Furia respondan a la consigna, existen muchas posibilidades de que la eliminada de este domingo sea Flor y no llegue a la tan ansiada final del programa.