El llamativo posteo de Gisela Dulko tras el nacimiento del hijo de Fernando Gago y su pareja: "El camino..."

La extenista escribió en sus redes sociales y subió una imagen a horas de la confirmación del primer bebé entre su exmarido y Verónica Laffitte. El exjugador y técnico de Boca se separó de ella en 2021.

Gisela Dulko y Fernando Gago se separaron por una infidelidad.

A diferencia de la polémica que se generaría con frases enigmáticas, la deportista decidió dedicarle tiempo a sus entrenamientos, el cual no dejó en ningún momento ni cuando se retiró. “Sumando kilómetros y disfrutando el camino”, escribió.

La primicia del nacimiento la tuvo el periodista Juan Etchegoyen, quien contó: “Podemos confirmar que acaba de nacer el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte. Nació en Argentina, fue una cesárea programada y pesó 3.410 kg”.

Cabe destacar que, Laffitte y Gago se conocieron años atrás en el colegio de sus hijos y Verónica tenía buena relación con Gisela. Por ese motivo, la separación con Gago fue noticia, ya que fue la misma deportista quien descubrió la infidelidad.

Fue Yanina Latorre quien contó cómo había sido el momento de separación: “Un día en la cena ella le preguntó ‘¿vos estás encamándote con ésta?’. Y él le dijo ‘sí, estoy enamorado’, le aceptó todo y al otro día se fue, se mudó”. En este caso, decidió ignorar el tema del nacimiento y enfocarse en ella.

