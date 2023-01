Video: Rusherking filmó a la China Suárez al borde de un ataque de nervios

La China se animó a manejar una camioneta 4x4 por los médanos de Pinamar, pero la experiencia la puso muy nerviosa y no paró de gritar, hablar sola y gesticular. Rusherking, quien viajaba en el asiento trasero, no pudo contener la risa y decidió grabarla.

"Callate, Thomas Raimondi, la puta que te parió, boludo", le reprochó la China visiblemente alterada a un amigo que los acompañaba y se reía junto a su novio. "Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Voy a pasar yo!", siguió mientras le hacía gestos a otro vehículo que circulaba por el lugar.

"No voy a frenar porque si freno, me quedo. No, no, no", continuó la cantante. "¿Qué le pasa?", cuestionó Rusherking en medio de un ataque de risa. "Voy, voy, voy, voy. Mirá este, me lo hace a propósito, mirá lo rápido que pasa", se indignó ella.

"Se quedó", acotó su novio ante un gesto de desesperación de la China. "¡No me quedé, no me quedé!", negó ella, que logró seguir camino con la camioneta. Rusherking publicó el video en TikTok, donde sus seguidores reaccionaron con más risas y muchos se identificaron con la actriz.

Embed @rusherkingg Se le encalló el auto y habla sola sonido original - Rusher king

Rusherking le hizo un regalo especial a la China Suárez y explotaron los rumores de compromiso

A principios de enero la China Suárez compartió una historia en Instagram luego de su llegada a Playa del Carmen, donde su pareja Rusherking le realizó un especial regalo y evidenció un posible compromiso. Por eso, los rumores estallaron y sus fanáticos están a la espera de una confirmación del hecho.

En un video que publicó la China Suárez en su cuenta de Instagram, mostró un corazón dividido en rosas y chocolates, pero de fondo se veía una caja celeste que podría ser un anillo de compromiso. "Estoy muerta y les hablo desde el más allá. Te amo tanto", expresó la cantante sobre su pareja.

Pero esto no es lo único, sino que más tarde la China Suárez publicó una fotografía en la que se la veía portando un anillo en el dedo donde se suele colocar el de compromiso. A sus 30 años, la actriz y cantante podría sentar cabeza junto al músico de 22.