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Claudio María Domínguez: resentimiento y perdón

Una historia que nos lleva a reflexionar sobre cómo influyen el rencor y el perdón en nuestras vidas.

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
Claudio María Domínguez: resentimiento y perdón

El maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico; nadie sabía lo que íbamos a hacer con ellas, solo nos había adelantado que el tema a tratar iba a ser “resentimiento y perdón”.

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Ya en clase, nos hizo elegir una papa por cada persona a la que guardáramos resentimiento; luego nos hizo escribir su nombre en ella y guardarla dentro de la bolsa. A la mayoría nos habían quedado bolsas realmente pesadas.

El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas.

Los días pasaban y la condición de las papas se iba deteriorando; además, era muy fastidioso acarrear esa bolsa en todo momento, tenía que prestar atención siempre para no olvidarla en ningún lado, y por ocuparme tanto de ella, desatendía cosas que eran más importantes.

Este ejercicio me ayudó a darme cuenta del peso que cargaba a diario: mucho dolor, bronca y negatividad. Me di cuenta de que todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta cuando ya es muy tarde...

Perdonar a cada una de las personas y dejar esas papas de una vez, ya en el tacho de la basura, me llenó de paz y calma, alimentando y sanando mi alma.

La conclusión en clase fue que la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, de a pocas gotas, pero que finalmente nos termina envenenando.

Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta de que los únicos beneficiados somos nosotros mismos.

“No es necesario que sepas cómo perdonar, solo alcanza con estar dispuesto a hacerlo; de todo lo demás se ocupará el Universo”.

Para reflexionar.

Si hicieras el ejercicio, ¿cuántas papas deberías colocar en tu bolsa?

¿Cómo te sentís llevando ese peso cada día en tu espalda?

¿Qué harías, a partir de este momento, para ir aliviando el peso hasta no cargar con nada?

Confiá en que podés, animate y tomá la decisión de ser LIBRE, de no cargar con mochilas cada día de tu vida, porque, de ser así, ¿cuánto tiempo más podrás soportar esa carga que no te pertenece?

No permitas que las papas se deterioren y se pudran... Actuá ya mismo, es hora de abandonar todo resentimiento, ser sinceros con los demás y con nosotros, pedir perdón de todo corazón y comenzar a vivir una vida con libertad interior.

Recuerden que no hay tiempo; la vida es ahora y hay que disfrutarla plenamente.

Gracias por existir.

Claudio María Domínguez

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