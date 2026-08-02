La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026 El cronograma se extenderá del viernes 7 al lunes 31 de agosto e incluye partidos destacados como Boca-Vélez, San Lorenzo-Huracán, River-Argentinos, Racing-Boca. Por Agregar C5N en









La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, con los días y horarios de todos los partidos que se disputarán durante agosto.

La cuarta jornada comenzará el viernes 7 de agosto y tendrá como uno de sus encuentros destacados el duelo entre Tigre y River, mientras que Boca recibirá a Vélez. Además, el domingo 9 se jugará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán.

La quinta fecha se disputará entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto. Entre los partidos más importantes aparecen Platense-Boca y River-Argentinos, mientras que Racing recibirá a Banfield en el inicio de la jornada.

La sexta fecha, correspondiente a los cruces interzonales, se jugará del viernes 21 al lunes 24 de agosto. El domingo 23 sobresalen River-Vélez y Racing-Boca, además de otros enfrentamientos entre equipos de las distintas zonas.

Por último, la séptima jornada comenzará el viernes 28 y finalizará el lunes 31 de agosto. Boca se medirá con Lanús, River visitará a Banfield.

Fecha 4 Viernes 7 de agosto 19.30: Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45: Independiente Rivadavia – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) Sábado 8 de agosto 14.45: Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45: Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00: Tigre – River (Zona B)

19.15: Boca – Vélez (Zona A)

21.30: Independiente – Platense (Zona A)

21.30: Instituto – Gimnasia de Mendoza (Zona A) Domingo 9 de agosto 15.00: San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45: Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45: Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15: Argentinos – Racing (Zona B) Lunes 10 de agosto 19.00: Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15: Unión – Central Córdoba (Zona A) Martes 11 de agosto 21.00: Talleres – Lanús (Zona A) Fecha 5 Viernes 14 de agosto 20.30: Racing – Banfield (Zona B) Sábado 15 de agosto 14.30: Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30: San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45: Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00: Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00: Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona B)

21.15: Platense – Boca (Zona A) Domingo 16 de agosto 15.00: Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00: Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00: River – Argentinos (Zona B)

20.15: Barracas Central – Rosario Central (Zona B) Lunes 17 de agosto 14.45: Estudiantes de Río Cuarto – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00: Lanús – Independiente (Zona A)

19.15: Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30: Gimnasia de Mendoza – Talleres (Zona A) Fecha 6 – Interzonal Viernes 21 de agosto 14.30: Aldosivi – Unión

20.00: Estudiantes de Río Cuarto – San Lorenzo Sábado 22 de agosto 16.00: Gimnasia – Gimnasia de Mendoza

16.00: Atlético Tucumán – Instituto

18.30: Independiente – Independiente Rivadavia

21.00: Newell’s – Banfield

21.00: Huracán – Deportivo Riestra Domingo 23 de agosto 14.45: Sarmiento – Estudiantes

14.45: Barracas Central – Platense

17.00: Belgrano – Defensa y Justicia

19.15: River – Vélez

21.30: Racing – Boca Lunes 24 de agosto 19.00: Tigre – Central Córdoba

21.15: Lanús – Argentinos

21.15: Talleres – Rosario Central Fecha 7 Viernes 28 de agosto 19.00: Huracán – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.15: Unión – Sarmiento (Interzonal) Sábado 29 de agosto 14.45: Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00: Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00: Boca – Lanús (Zona A)

21.30: Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30: Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) Domingo 30 de agosto 15.00: Banfield – River (Zona B)

17.00: Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15: Independiente – Gimnasia de Mendoza (Zona A)

21.30: Independiente Rivadavia – Racing (Zona B) Lunes 31 de agosto 19.00: Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00: Estudiantes – Newell’s (Zona A)

21.15: Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15: Instituto – San Lorenzo (Zona A)