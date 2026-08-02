La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, con los días y horarios de todos los partidos que se disputarán durante agosto.
El cronograma se extenderá del viernes 7 al lunes 31 de agosto e incluye partidos destacados como Boca-Vélez, San Lorenzo-Huracán, River-Argentinos, Racing-Boca.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, con los días y horarios de todos los partidos que se disputarán durante agosto.
La cuarta jornada comenzará el viernes 7 de agosto y tendrá como uno de sus encuentros destacados el duelo entre Tigre y River, mientras que Boca recibirá a Vélez. Además, el domingo 9 se jugará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán.
La quinta fecha se disputará entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto. Entre los partidos más importantes aparecen Platense-Boca y River-Argentinos, mientras que Racing recibirá a Banfield en el inicio de la jornada.
La sexta fecha, correspondiente a los cruces interzonales, se jugará del viernes 21 al lunes 24 de agosto. El domingo 23 sobresalen River-Vélez y Racing-Boca, además de otros enfrentamientos entre equipos de las distintas zonas.
Por último, la séptima jornada comenzará el viernes 28 y finalizará el lunes 31 de agosto. Boca se medirá con Lanús, River visitará a Banfield.
Viernes 7 de agosto
Sábado 8 de agosto
Domingo 9 de agosto
Lunes 10 de agosto
Martes 11 de agosto
Viernes 14 de agosto
Sábado 15 de agosto
Domingo 16 de agosto
Lunes 17 de agosto
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
Sábado 22 de agosto
Domingo 23 de agosto
Lunes 24 de agosto
Viernes 28 de agosto
Sábado 29 de agosto
Domingo 30 de agosto
Lunes 31 de agosto