“Se habló del Primo, te vincularon con un montón con él”, le dijo el notero de Mañanísima a la modelo en una entrevista y ella hizo hincapié que eso sucedió hace mucho tiempo y que quedó en el pasado, pero no se esperaba otro comentario.

Fue entonces cuando le preguntó si estaba al tanto de que hay rumores de romance entre Marcos y la China. “La verdad es que no vi. Solo vi que trabajaron juntos, no que lo vincularon” y cuando le consultaron si le gustaba la pareja hizo cara de negación y expresó: “La verdad que no lo veo”.

Luego aclaró que, fuera de todo lo de Marcos, está oficialmente sola hace mucho tiempo. “Estoy re soltera. Re sola y, la verdad, me está encantando estar soltera. Solo me enfoco en mí, en mi trabajo, en lo que yo quiero, en mis amigas”.

Romina Uhrig habló demás sobre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio: "Mejor me callo"

La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, se refirió por primera vez de lleno a la relación entre su amiga Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que se viene rumoreando desde hace meses. “Mejor me callo”, expresó ante una serie de frases comprometedora.

“¿Marcos está con Juli? Ojalá, pero no. Mejor me callo. Dale primo, apúrese. Creo que rompemos tanto las guindas que van a terminar estando juntos", respondió la exdiputada en un vivo de Instagram con sus fanáticos.

Estas declaraciones hicieron que los usuarios de redes sociales empiecen a señalarla por hablar “demás”. De esta manera, confirmaría que hubo acercamientos entre ambos, pero como apura al Primo, parece ser que es el ganador de GH es quien demora la situación.