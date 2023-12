Lucca Bardelli, el ex de Julieta Poggio reveló polémicos detalles de la ruptura: "De la peor..."

A continuación, Bardelli se explayó y deslizó que vivió algunas cosas impensadas. "Me enteré cosas de parte de ella que hizo en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien, por lo menos de mi parte", deslizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1730072841284943926&partner=&hide_thread=false Lucca Bardelli rompe el silencio y habla de su separación de Juli Poggio:



"No quedó todo bien, me enteré cosas de parte de ella que hizo cuando estábamos en la relación" pic.twitter.com/fLTnOWjMaj — TRONK (@TronkOficial) November 30, 2023

Al final, Lucas apuntó contra Julieta tras su cruce con Marcos en PH Podemos Hablar, y remarcó que le molesta que lo sigan nombrando.

"Escuché que me nombró Marcos en la televisión el otro día, no sé por qué y se lo diría a Juli, no entiendo por qué cuando le nombran a mí y esas cosas como que no me muestren o el innombrable, a mí Marcos me nombró y no me pareció desubicado, nombró al ex y lo vi como normal por parte del chabón", señaló.

A su vez, sumó: "Se hizo más incómodo por la reacción de ella y me pareció al pedo, no hice nada malo yo, me pareció forzado, no sé por qué le pasa eso a Juli, siento que ella lo tiene como un peso. Me doy cuenta como que ella me quiere lejos y le quedó la escena de los haters, no me siento zarpado yo, hice las cosas bien y no quieren que le hablen de mí".

Lamentándose, el joven cerró su diálogo: "No hice nada para que sea tan así pero si lo vive así está bien, a mí no me lastima ya que se hable de nuevas relaciones de ella, yo cuando suelto, suelto del todo. En mi algoritmo no veo nada de ella ni de Gran Hermano, si quiere estar con alguien va a estar y no hay ninguna limitación".