Video: la curiosa reacción de Wanda Nara al ser consultada por la China Suárez

Durante la misma transmisión en vivo de Instagram donde confirmó su separación de Mauro Icardi , Wanda Nara fue captada en primera plana en el momento que Zaira leyó la pregunta: " ¿La China era amiga? ". Ante esta consulta, la conductora de MasterChef 2023 no pudo ocultar su desagrado .

Apoyando a su hermana, Zaira Nara contestó: "No, era muy amiga de mis amigas pero amiga mía no era. O sea, me la cruzaba mucho en cumpleaños, en la misma agencia. Pero a mis amigas las cuento con los dedos de la mano". De esta manera, volvió a distanciarse de la China Suárez y de forma pública.

Durante las últimas horas, Mauro Icardi borró a Wanda Nara de forma definitiva de su vida, lo que deja en evidencia que su separación es definitiva y ya no hay vuelta atrás. Por eso, los rumores de la China Suárez se dispararon nuevamente y la mediática podría quedar en medio de una nueva polémica pronto.