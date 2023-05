Wanda Nara habló sobre su relación con Mauro Icardi y ahora fue terminante

La empresaria respondió preguntas de sus seguidores: “¿Wan, estás separada?”. A lo que ella asintió con la cabeza y respondió: “Estoy separada” . No es la primera vez que sucede porque tuvieron diferentes idas y vueltas. Recién se había confirmado de manera oficial la vuelta, con la visita del jugador a MasterChef.

Todo el escándalo se reflotó con las imágenes que publicó Gossipeame en la que se puede ver cómo Mauro conduce mientras la amante lo fotografía en secreto. Ante esa evidencia, no hubo nada que contestar y confirmaron la separación. Como cada vez que se pelean, Wanda habló de L-Gante.

“Soy muy amiga de Elián, y yo sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Puedo dormir en la misma cama con él y no pasa nada”, esta vez descartó el romance aunque se haya sacado fotos con su ropa. Quiero mucho a su familia, él quiere mucho a mi familia. Compartimos momentos y tenemos muy buena onda”, agregó.

Wanda Nara recibió un ultimátum de Telefe y peligra su continuidad en MasterChef

La vida de Wanda Nara es noticia desde hace tiempo y, en las últimas semanas, se debió a su vínculo con Mauro Icardi nuevamente. Se habrían vuelto a separar tras el escándalo virtual con Moria Casan, pero a quienes no le agrada mucho esta situación es a las autoridades de Telefe que tuvieron que advertirla.

Sucede que asistió un móvil de LAM a preguntarle sobre la pelea de Mauro con Moria y su encuentro con la China Suárez, pero ella no solo no optó por hablar sino ni siquiera por responder que no quería hablar. Ignoró al movilero, quien se sorprendió por su actitud, pero luego revelaron el motivo.

"Bueno, ahí estaba Wanda como diva con su séquito. Para mí, ella quería contestar porque tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero desde Telefe, le pidieron que no hable con la prensa. Que no se armen bolonquis, que quieren un perfil bajo, que el programa esté tranquilo", confirmó Ángel de Brito en LAM.