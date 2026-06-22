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Video: así fue la reacción de la producción de Luzu TV al gol de Lionel Messi contra Austria

Luego de la polémica, los integrantes del canal de stream se grabaron en pleno festejo del tanto del capitán de la Selección argentina para abrir el marcador en el encuentro de la segunda fecha.

Así reaccionó Luzu TV al gol.

Así reaccionó Luzu TV al gol.

Redes sociales

El equipo de Luzu TV no emitió programación a la hora del partido de la Selección argentina vs. Austria y decidieron prender stream para grabar la reacción de los productores al minuto a minuto. Al momento del penal errado se agarraron la cabeza y, luego de las polémicas, tras el gol de Lionel Messi festejaron con el alma.

Los compañeros de Lionel no se tomaron la fake a la ligera.
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Una parte de Patria y Familia y otros integrantes del canal de stream se juntaron en el estudio para ver el partido en vivo. Entre los más conocidos estaban Fede Bongiorno y Guido Corallo, este último es uno de los socios de Nico Occhiato.

El desahogo fue total por parte de todos los presentes. Los gritos de gol fueron aún mayores y los abrazos también. El festejo fue porque, días antes, Florencia Peña había lanzado una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi y eso generó una ola de críticas.

Incluso, ante el penal errado de Messi, las redes se llenaron de mensajes de odio contra Luzu, quienes, luego del gol, también insultaron sin medir por la bronca que les generó a los usuarios de X toda la situación. ¿Cómo festejarán el final del partido?

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