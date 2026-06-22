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22 de junio de 2026 Inicio

Video: el penal errado por Messi en el arranque del partido entre Argentina y Austria

El 10 no pudo aprovechar la falta cobrada a Lautaro Martínez para romper el empate con el equipo europeo. La pelota se fue por el lado izquierdo del arco y rozó el palo.

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Lionel Messi erró el penal cobrado a Lautaro Martínez.

Lionel Messi erró el penal cobrado a Lautaro Martínez.

X (@i3merz)

El capitán de la Selección argentina pateó bajo el penal que le cobraron a Lautaro Martínez en el área de Austria tras un pase de Enzo Fernández y le erró. La pelota se fue por el lado izquierdo del arco y Lionel Messi desperdició la oportunidad de convertir el 1 a 0 y romper el empate.

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El árbitro había pedido ver el VAR para definir si cobraba el penal o no tras la insistencia de la Albiceleste ante el bloqueo de Xaver Schlager y Stefan Posch al Toro. Messi acomodó la redonda mientras Amin Mohamed Omar le brindaba las últimas indicaciones al arquero de Austria, Alexander Schlager, pero no alcanzó para el primer gol argentino que se perdió hacia la izquierda del arco.

Lautaro había logrado una falta clave a los 5' del primer tiempo. Después de un primer aviso de Thiago Almada, jugada que terminó invalidada por fuera de juego, el equipo de Lionel Scaloni continuó mostrando verticalidad de cara al arco de Alexander Schlager.

En un nuevo frente de ataque, El Toro recibió una pelota que llegó por la izquierda desde los pies de Enzo y sufrió una falta adentro del área luego del asedio de Xavier Schlager y Posch. Lautaro terminó en el piso con todos sus compañeros reclamando que el árbitro cobre el penal.

Qué necesita la Argentina para pasar a 16avos de final

La Selección argentina llega al segundo partido del Mundial 2026 como líder del Grupo J con tres puntos y una diferencia de gol de +3, luego del contundente 3 a 0 sobre Argelia en el debut. Este lunes, desde las 14 horas de nuestro país, enfrenta a Austria en Dallas en un duelo que puede definir anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

Si la Albiceleste derrota a Austria y Jordania no gana en el otro partido de la fecha, Argentina asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación. Ese resultado le permitiría a Lionel Scaloni administrar el físico del plantel con mayor libertad en el tercer compromiso ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

Austria llega al cruce como único rival que iguala a Argentina en puntos. Los europeos vencieron 3-1 a Jordania en su debut y también acumulan tres unidades, aunque ocupan el segundo lugar por tener menor diferencia de gol (+2). Jordania y Argelia, en cambio, quedaron sin puntos tras la primera fecha.

El nuevo reglamento de desempate del Mundial 2026 tiene en el artículo 13 de la FIFA que el primer criterio de separación entre equipos igualados ya no es la diferencia de goles, sino el resultado del enfrentamiento directo. Por eso, una victoria ante Austria no solo sumaría tres puntos, sino que también le otorgaría a la Albiceleste la ventaja del cruce directo sobre el único rival que hoy la iguala en la tabla.

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