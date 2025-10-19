​Pura elegancia: el look monocromático de David Beckham que eleva el estilo casual al máximo nivel El exfutbolista lanzó su nueva colección de ropa y, como no podía ser de otra manera, marcó tendencia con un conjunto cómodo y sofisticado donde el color marrón fue protagonista. Por







David Beckham, sinónimo de elegancia dentro y fuera de la cancha. INTER MIAMI NEWS

Como futbolista, David Beckham se destacó por su elegancia, una cualidad que también ha sabido mantener fuera de las canchas. Desde su retiro, el inglés trabajó como modelo y se vinculó con el mundo de la moda, por lo que sus looks siempre llaman la atención y marcan tendencia.

En esta ocasión, visitó Shanghai para lanzar su nueva colección Beckham x Boss, y brilló con un estilo urbano y monocromático que demostró ser la combinación perfecta entre comodidad y sofisticación. Eligió una remera blanca de cuello redondo, bien clásica, a la que sumó una chaqueta marrón oscura de estilo trucker.

La prenda de cuero suave incluía bolsillos frontales con solapas y botones, en un estilo clásico y práctico, además de un forro polar blanco en el cuello que añadía contraste. La combinó con un pantalón marrón oscuro de corte recto y tela elástica, y botines robustos de estilo hiking en un tono marrón más claro.

David Beckham Instagram @davidbeckham

Inglaterra pide ayuda a David Beckham para el Mundial 2026 La Selección de Inglaterra que dirige Thomas Tuchel ya sacó boleto para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque aún les faltan dos partidos ante Serbia y Albania, los Leones vienen haciendo una Eliminatoria sólida, con seis victorias en seis partidos, 18 goles a favor y ninguno en contra.

En este contexto, hinchas y jugadores se ilusionan con la posibilidad de levantar la Copa del Mundo, algo que Inglaterra solo logró una vez, en 1966. "Somos dominantes en los partidos y estamos hambrientos. Recuperamos muchos balones en campo contrario. Es bueno. Estamos en nuestro camino", afirmó Tuchel. Según informó Sky Sports, la Football Association (FA) ya está en conversaciones con David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, para que el club le permita usar su centro de entrenamiento como base de preparación para el Mundial. De todas maneras, no habrá ninguna decisión cerrada hasta el sorteo del 5 de diciembre, cuando se conocerán las sedes y rivales.