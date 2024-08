Verónica Varano habló sobre su relación con Gustavo Bermúdez tras los rumores de separación

Cuando le consultaron cómo proyectaba su vida en un futuro, Varano fue contundente: “Me veo con Gus, en pareja, rodeada de nietos, si Dios quiere. Amo a los chicos, y los voy a malcriar tanto...”. De esta manera, la también modelo despejó las dudas que sobrevolaban a su relación con quien convive en San Martín de Los Andes, el lugar en el mundo del galán de telenovelas en muchos títulos clásicos de la pantalla chica.

Cuando le tocó definir “qué es el amor”, Verónica aseguró que con los años entendió que el amor “no es el amor a una pareja”, sino que es “todo lo que uno tiene y lo que puede dar”. “Y que otra persona también puede recibir”, indicó y habló sobre su pareja: “Entonces, desde ese lugar, Gus es una persona que está llena de amor, es un ser humano extraordinario, que trabaja sobre sí mismo, admirable, con disciplina, amigo de sus amigos, excelente padre... con su carácter”.

Por otra parte, confesó que con el actor se eligieron mutuamente para “viajar y recorrer” y detalló: “Entonces, es cuando te elegís, y saber en quién confío, en quién me puedo respaldar, que puedo ser yo, que sé que no me va a lastimar”.

“El amor es alguien que te comprende, que sabés que va a estar a pesar de... Salvo que uno se equivoque, que también puede ser, que es posible”, reflexionó y se mostró cada vez más enamorada dando así por terminada el rumor de separación de protagonista, junto a Adrián Suar, de la serie Los Protectores.

Los rumores sobre la separación de Verónica Varano y Gustavo Bermúdez

Los rumores de la separación entre Verónica Varano y Gustavo Bermúdez comenzaron hace unas semanas cuando se reveló que estaban atravesando una crisis que se habría extendido con el tiempo.

En Socios del Espectáculo contaron que, luego de cuatro años, la relación quedó en segundo plano. “La pareja que está en crisis desde hace tiempo, la palabra es van y vienen, nunca se saben si están juntos, porque realmente la cosa hace rato que viene mal, es la pareja de Gustavo Bermúdez y Verónica Varano…”, indicó Nancy Duré.

“Él es muy reservado, no quiere dar notas. Yo estuve hablando algunas palabritas con él, pero mínimas. Y bueno, y finalmente después yo me entero. Yo estaba esperando algún posteo o algo, de feliz cumpleaños. Y me entero”, agregó la periodista.

Por su parte, Adrián Pallares comentó sobre lo que contó su compañera: “No pusieron nada, y en las redes están muy abandonados. Y aparte, antes eran muy eventeros. Todo el tiempo estaban saliendo y siempre iban a todos lados juntos”. Sin embargo, ahora, la propia protagonista de la relación confirmó que se encuentra más enamorada que nunca y que apuesta a una relación por muchos años más.