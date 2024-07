Se separó una de las parejas más queridas: él fue galán de telenovelas y ella actriz y modelo

MKS: "Me terminé enamorando de la idea de sentarme, escribir y armar melodías"

Y agregó: “Son los dos muy buena gente. Que tengan un lindo romance. Me dijeron que los presentó alguien y a las reuniones que han ido ya se presentan como novios”.

Verónica Varano Gutavo Bermúdez Redes sociales

Pero en Socios del Espectáculo contaron que, luego de cuatro años, la relación quedó en segundo plano. “La pareja que está en crisis desde hace tiempo, la palabra es van y vienen, nunca se saben si están juntos, porque realmente la cosa hace rato que viene mal, es la pareja de Gustavo Bermúdez y Verónica Varano…”, indicó Nancy Duré.

“Él es muy reservado, no quiere dar notas. Yo estuve hablando algunas palabritas con él, pero mínimas. Y bueno, y finalmente después yo me entero. Yo estaba esperando algún posteo o algo, de feliz cumpleaños. Y me entero”, agregó la periodista.

Adrián Pallares comentó sobre lo que contó su compañera: “No pusieron nada, y en las redes están muy abandonados. Y aparte, antes eran muy eventeros. Todo el tiempo estaban saliendo y siempre iban a todos lados juntos”. ¿Volverán?