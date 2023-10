https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdoblemerito%2Fstatus%2F1712495783881191557%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712495783881191557%7Ctwgr%5E0011ced91b9c9c7588c8ab9f62dd84eb3c60fc57%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-5381580003109749301.ampproject.net%2F2309290141000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false "El crack del bar, el crack de café, me tiene las pelotas por acá. Si no llegaste por algo es y si yo llegué, por algo es".



"Tuve un momento de controversia con Sebastián Vignolo, que me cargaba... Y yo digo: ´Bueno, ¿a vos te hubiera gustado jugar los diez minutos que yo jugué en Primera, no?´", apuntó y dejó sin palabras a Ariel Cheb y Agustín Stella de Doble Mérito.

Y deslizó la frase que utilizó: “A vos que te dicen que jugaste diez minutos...” y explicó: "Obviamente que tenía condiciones para jugar en Primera, eh. Yo soy el primero que se carga y el que, cuando hablo con algún exjugador de fútbol, acepto la cargada. No la acepto de algún otro pirulo, eh".

Y concluyó: "Si hay algo que no me banco es a aquel que, hay un montón, es el crack de café, el crack del bar... Toda la vida me tuvo las pelotas por acá. Si no llegaste por algo es y si yo llegué, por algo es".

El Pollo Vignolo quedó en offside: la venganza de un campeón del mundo

A casi 7 meses de haber logrado el campeonato en el Mundial de Qatar 2022, todavía hay quienes se acuerdan de los detractores de la Selección. Tal fue el caso de la esposa de Marcos “Huevo” Acuña, Julia Silva, quien arremetió fuertemente contra el Pollo Vignolo.

La esposa del futbolista del Sevilla reflotó un video de archivo que data de la época en la que el jugador vestía la camiseta de Racing.

Las imágenes mostraban un cálido debate sobre el rendimiento del jugador. Uno de los periodistas sugería que estaba para la Selección y que “se había suspendido la práctica de la Academia porque no le podían sacar la pelota”.

Marcelo Sottile, por su parte, criticó: “¿Cómo va a estar para la Selección?, nos van a levantar del aire. Si decís que es crack, me voy”.