Una reconocida famosa anunció su separación tras 14 años de relación: "Me siento..."

La modelo se confesó en sus redes sociales a través de un video y expuso los motivos por los cuales está soltera.

La modelo Larissa Riquelme se separó de Jonathan Fabbro luego de 14 años de relación y sorprendió con un video en donde reveló todos los motivos. Explicó que en este momento está enfocada en su carrera y en las redes sociales. “Retomando muchas cosas importantes”, explicó.

La paraguaya, que se hizo famosa en el Mundial 2010, no continuó su vínculo amoroso con el exjugador de River y Boca. La decisión está tomada y ambos continúan su vida en soledad. El vínculo había iniciado en 2011 y estuvieron juntos desde entonces.

Pero, cabe destacar, que el jugador fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina y ahijada menor de edad. Al ser consultada, Riquelme confirmó que no están más juntos.

Larissa Riquelme

“Hoy me siento feliz, contenta, me siento satisfecha, que estoy logrando mis sueños, mis objetivos. Estoy enfocada en mis laburos, en mejorar, en crecer. Me estoy a punto de recibir, terminando la facultad, como cronista deportiva”, indicó.

Y concluyó: “Quiero ver qué estudios puedo hacer el año que viene. Estoy enfocadísima con todos los programas de deportes, estoy con las redes sociales, estoy soltera, feliz, retomando muchas cosas en mi vida”.

