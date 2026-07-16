Una reconocida conductora mostró su cábala hot para los partidos de Argentina en el Mundial 2026 El ritual superó la fase de grupos, los octavos, los cuartos y la semifinal con resultados favorables. Si la Selección se consagra campeona, sus amuletos tendrán reservado un lugar privilegiado hasta el próximo torneo. Agregar C5N en









Con la Scaloneta instalada en la final, la conductora continúa apostando al ritual.

Susana Roccasalvo tiene una cábala muy particular para acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y no dudó en mostrarla al aire en su programa Implacables de El Nueve. La periodista de espectáculos reveló al comienzo del certamen el ritual que ya le había dado resultado en el torneo anterior y que decidió repetir en esta edición.

Luego del triunfo de Argentina ante Inglaterra, Roccasalvo volvió a recurrir a sus objetos de la suerte y los mostró nuevamente a través de sus historias de Instagram. Con la Selección instalada en la final, la conductora continúa apostando al ritual y ya anticipa que deberá repetirlo una vez más en la definición del título.

Redes sociales La cábala de Susana Roccasalvo por Argentina La cábala de Roccasalvo consiste en conservar y llevar con ella una tanga con los colores de la Argentina y un pañuelo a tono, prendas que guarda desde el Mundial anterior. "En el último mundial me trajo suerte... pasó 3 mundiales y volvemos a la cábala", contó al presentar el ritual en televisión. La conductora fue clara respecto del uso que les da, ya que no las lleva como ropa interior sino como amuletos que la acompañan durante los partidos. "La tanga me acompaña nada más, la traigo hasta al programa", aclaró.

Redes sociales Al mostrar sus amuletos, Roccasalvo remarcó la vigencia del ritual: "Con estas salimos campeones. Todo el mundial conmigo están. Funcionó en el otro, tratemos de que funcione ahora". Después del triunfo ante Inglaterra, la periodista no solo volvió a mostrar sus prendas en redes sino que también salió a festejar con sus vecinos en un bar cercano a su casa, celebrando el resultado que dejó a Argentina en la gran final.