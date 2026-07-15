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Video: el llanto de Antonela Roccuzzo por la remontada de Argentina frente a Inglaterra

La esposa de Lionel Messi reaccionó de una manera particular frente al gol que marcó Lautaro Martínez, que dio vuelta el marcador y el pase a la final del mundo.

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.

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Luego del gol de Lautaro Martínez, que marcó el 2-1 parcial y devolvió la ilusión a la Selección, los hinchas argentinos estallaron de emoción. Entre ellos estuvo Antonela Roccuzzo, quien desde el palco no pudo contener las lágrimas y lo vivió con una mezcla de nervios y alivio.

Claudia Villafañe, la exesposa de Diego Armando Maradona, y Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.
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Antes de que el resultado cambiara, todo parecía difícil para la Selección y la ilusión de llegar a la final comenzaba a desaparecer. Sin embargo, apareció Enzo Fernández con una actuación brillante listo para marcar el empate y devolverle la esperanza a los hinchas que alentaban de fondo.

En el segundo tiempo, tras anunciar el alargue el Toro gambeteó y fue el comienzo de la victoria de la albiceleste. En ese momento, cuando Argentina logró dar vuelta el marcador y ponerse 2-1 ante Inglaterra, la esposa de Lionel Messi volvió a ser protagonista de una de las imágenes más emotivas de la noche: al borde del llanto, celebró con una emoción desbordante la remontada de la Albiceleste.

Antonela Roccuzzo junto a sus hijos.

Antonela Roccuzzo junto a sus hijos.

Antonela Roccuzzo festejó el 2 - 1 al borde de las lagrimas

Antonela Roccuzzo vivió el partido con una emoción incontenible. Desde el palco privado, acompañada de su familial, la rosarina siguió cada jugada con mucha tensión y, cuando Argentina logró dar vuelta el resultado, no pudo evitar quebrarse: con los ojos llenos de lágrimas, celebró la remontada entre aplausos, gritos y abrazos con quienes estaban a su alrededor.

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