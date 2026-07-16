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16 de julio de 2026 Inicio

Así fueron las tapas de los diarios argentinos tras la victoria de la Selección frente a Inglaterra en el Mundial 2026

La prensa nacional coincidió en la épica de la victoria luego de que gracias a dos goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez la Albiceleste lograra dar vuelta el resultado para ganar el boleto a la final.

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Lautaro Martínez anotó el segundo gol que selló la victoria argentina ante Inglaterra tras una asistencia de Lionel Messi.

Lautaro Martínez anotó el segundo gol que selló la victoria argentina ante Inglaterra tras una asistencia de Lionel Messi.

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Nunca se habían enfrentado en una instancia de esta magnitud.
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Los matutinos porteños jugaron fuerte con el folllore futbolero. Clarín tituló "Milagro con fútbol" y ya empezó a mirar hacia adelante con "Ahora, por la cuarta", en referencia a la cuarta estrella mundialista. El copete superior fue dedicado a la bandera de Malvinas que desplegó Giovani Lo Celso al término del encuentro, un gesto que también fue tapa en Crónica con un contundente "¡Plantó bandera!" y menciones a "cánticos contra los ingleses".

La Nación, por su parte, mantuvo un tono más medido con "Finalistas heroicos", aunque no escatimó en solemnidad al vincular a Lionel Messi con Maradona bajo el título "De Diego a Leo, la historia se escribe con el número 10". Es también el único diario que compartió tapa con otras noticias de peso, mientras que en el resto ocupó toda la portada.

Olé, el vespertino deportivo, fue el más ingenioso con el título "La manija de Dios". En el interior del país, la euforia fue unánime y sin matices: La Capital de Mar del Plata tituló simplemente "Heroico", su par de Rosario habló de "una histórica remontada", La Voz de Córdoba celebró con "¡A la final!" y Río Negro replicó el mismo signo de exclamación con "¡Argentina a la final!". Todos remarcaron las celebraciones espontáneas en las calles y monumentos de cada ciudad, subrayando que la fiesta fue tan nacional como local.

Las tapas de los medios argentinos tras la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Clarín llamó a

Clarín llamó a "ir por la cuarta".

Crónica hizo hincapié en el gesto de la bandera de Malvinas.

Crónica hizo hincapié en el gesto de la bandera de Malvinas.

La Capital de Mar del Plata consideró

La Capital de Mar del Plata consideró "heroico" al triunfo.

La Capital de Rosario y su visión de la semifinal.

La Capital de Rosario y su visión de la semifinal.

La Nación resaltó el heroísmo del partido.

La Nación resaltó el heroísmo del partido.

La Voz y una celebración de haber llegado a la final.

La Voz y una celebración de haber llegado a la final.

Olé se sumó a los festejos por la victoria.

Olé se sumó a los festejos por la victoria.

Río Negro palpita la final del Mundial 2026.

Río Negro palpita la final del Mundial 2026.

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