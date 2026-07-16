Lemoine cruzó a Villarruel por su tuit contra Inglaterra: "Populismo nazionalista"

En la previa del partido de Argentina vs Inglaterra, la vicepresidenta de la Nación publicó un mensaje en redes sociales con una clara referencia al reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. La diputada de la LLA salió al cruce y la acusó de arengar una conducta que podría derivar en una sanción para la Selección argentina.

La diputada Lilia Lemoine apuntó contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por su posteo dirigido a la Selección argentina en la previa de la semifinal histórica ante Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, y salió al cruce. La legisladora la acusó de " Doña Chicana " y de hacer " populismo NAZIONALISTA ".

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En la previa del partido, Victoria Villarruel publicó un mensaje en redes sociales con una referencia directa a la causa Malvinas. Tras el histórico triunfo, los jugadores de la Selección desplegaron una bandera casera durante los festejos con el mensaje " Las Malvinas son argentinas" , lo que encendió el debate sobre los límites entre la pasión futbolera y la diplomacia.

Por su parte, la diputada oficialista Lilia Lemoine reaccionó al episodio con un duro posteo en redes sociales. “ Esperemos que no pase más allá de la penalización económica. .. pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta . Si pasa a mayores es culpa de ella ... que por hacer 2POPULISMO NAZIONALISTA" embarra todo”, escribió.

Lemoine recordó que un antecedente similar se dio frente a Francia, cuando declaraciones oficiales generaron un conflicto diplomático que debió ser apaciguado por Karina Milei . En su mensaje, la legisladora cuestionó la actitud de la vicepresidenta y advirtió que puede derivar en un problema para la Selección Nacional.

Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA... que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo. Una cosa es la cancha, la… https://t.co/C6KACVMJNY

"Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula", lanzó sin filtro en su cuenta oficial de X.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, Villarruel había subido un mensaje donde acusó a los ingleses de "piratas usurpadores" y vincular el partido con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. A través de X, expresó: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más... Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", reivindicando su postura en defensa de la soberanía.

Qué sanciones puede recibir la Selección Argentina

Considerando el Código de Conducta de Estadio de la FIFA, el cual en su artículo 3.1.24, que habla sobre los artículos prohibidos, habla de que no podrán ingresar en ningún momento dentro del estadio "salvo que sean expresamente autorizados por los Organizadores del Evento, cuando sea apropiado (como en el caso de una Persona Acreditada que actúe conforme a los términos y condiciones de la FIFA".

Redes sociales

En ese sentido, el artículo especifica la prohibición de "cualquier material, incluyendo pero no limitado a pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otros artículos relacionados, que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria, que contengan palabras, símbolos o cualquier otro atributo dirigido a la discriminación de cualquier tipo contra un país, persona privada o grupo debido a raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otro estatus, orientación sexual o por cualquier otro motivo.

Por esa razón, Reino Unido impulsó un reclamo formal ciñéndose a dicha normativa, lo que podría derivar en una sanción por parte del ente rector del fútbol mundial.