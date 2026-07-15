Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

El vocalista de Oasis, luego del triunfo de la Albiceleste ante el seleccionado británico, le dedicó unas palabras al equipo argentino y mostró su apoyo para la final.

Liam Gallagher se pronunció en sus redes tras la victoria de la Selección liderado por Lionel Messi: le dedicó un lindo mensaje al equipo argentino y volvió a mostrar su amor por nuestro país.

El mensaje de Liam Gallagher en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra: "Es duro amar a Argentina y..."

Hace unos días atrás, cuando trascendió que el equipo de Scaloni se iba a enfrentar a Inglaterra, Liam en sus redes sociales declaró al respecto: hinchó por su país y dijo que lamentaba que Argentina pierda un mundial. Sin embargo, tras la increíble victoria de la albiceleste 2 - 1, Inglaterra deberá disputar el tercer puesto contra Francia.

Por su parte Liam Gallagher, sin rencores, envió un sentido mensaje a nuestro país: "Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!" , escribió el artista. El mensaje que compartió a través de su X, rápidamente se volvió viral, tuvo más de un millón de visualizaciones y los argentinos lo tomaron como un lindo gesto .

Los hermanos Gallagher nacieron en Manchester y desde muy chicos demostraron su fanatismo por el Manchester City . Al mismo tiempo participaron en documentales, asisten a los partidos y sus canciones suenan en el Etihad Stadium.

En este sentido, los llevó a involucrarse en la Copa del Mundo. Liam Gallagher, por su parte, estuvo muy activo en redes sociales dando su apoyo a Inglaterra. En este sentido, durante los partidos protagonizó polémicos cruces con la banda mexicana Maná y compartió sus predicciones, previo a las semifinales entre Inglaterra y Argentina. A pesar del fuerte apoyo de Liam al equipo británico, él también expresó su cariño por Argentina y sus fanáticos.

Los hermanos Gallagher con la camiseta del Manchester City.

El cantante de Turf, reversionó Wonderwall para alentar a la Selección ante Inglaterra

En medio de este choque de culturas, fue Joaquín Levinton quien reversionó la histórica canción de la banda británica Oasis, Wonderwal

El vocalista de Turf, publicó en su propia cuenta de Instagram donde se lo ve con guitarra en mano y la camiseta de la Selección argentina utilizando la melodía de la canción inglesa, pero poniéndole su propia letra para alentar a la Scaloneta, haciendo referencia a México 86, Diego Maradona, las Islas Malvinas y Lionel Messi.

“Be scared” (“Tengan miedo”, en español), escribió el artista arrobando a las cuentas de los integrantes de la banda británica, Liam y Noel Gallagher y del propio Oasis.

Después de la inconfundible introducción de la canción, se lo escucha a Levinton entonar: “Inglés te digo otra vez quedás afuera del Mundial. Como en México 86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos”.

La versión argentina de Wonderwall de Oasis para alentar a la selección en el partido de Argentina vs Inglaterra hecha por el mismisimo Joaquin Levinton. pic.twitter.com/3e3OJhOIBU — Pampa Gallagher (@eycteann) July 14, 2026

“Por eso te digo a vos querida Selección vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios”, concluyó su propio fragmento.

Si bien Liam Gallagher es un asiduo de las redes sociales y no se calla nada, por el momento no se ha pronunciado al respecto. Por lo general, el músico suele tomar ese tipo momentos con humor y en más de una oportunidad expresó su amor por el público argentino.