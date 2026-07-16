Mario Pergolini le respondió a la invitación de Marcelo Tinelli: ¿se suben a un ring a pelear? Un comentario inesperado reavivó un viejo vínculo mediático de la televisión y derivó en una respuesta tan contundente como llamativa. Agregar C5N en









El conductor y productor contestó el desafío de su histórico adversario televisivo.

El desafío que Marcelo Tinelli lanzó públicamente a Mario Pergolini para enfrentarse en un hipotético combate de boxeo volvió a poner en primer plano una de las rivalidades más emblemáticas de la televisión. Todo comenzó durante una charla en el ciclo que conduce el influencer Luquitas Rodríguez junto a su equipo, cuando el conductor fue consultado sobre la posibilidad de participar en Párense de Manos, el evento organizado por el equipo de Paren la Mano, y sorprendió al mencionar a su histórico competidor.

Lejos de escalar el intercambio, la respuesta de Mario Pergolini llegó desde su programa No preguntes por Rusia, donde eligió un tono completamente distinto. El conductor recogió el desafío, pero descartó de plano cualquier posibilidad de convertir la broma en una pelea real, dejando una definición que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de espectáculos.

La situación reavivó el interés por el histórico vínculo entre ambos conductores, protagonistas de una competencia que marcó durante años el prime time de la televisión abierta. Aunque hoy ambos desarrollan gran parte de su actividad en el universo del streaming, cualquier cruce entre ellos sigue generando repercusión y alimentando la nostalgia de quienes recuerdan la disputa que protagonizaron durante décadas.

Mario Pergolini, al referirse al desafío que aceptó Marcelo Tinelli. Qué le respondió Mario Pergolini a Marcelo Tinelli La respuesta de Mario Pergolini fue directa y sin margen para interpretaciones. Al referirse al desafío, comenzó diciendo: "Tuve un desafío", mientras sus compañeros le preguntaban si correspondía responder públicamente o simplemente dejar pasar el comentario. Fue entonces cuando el conductor resumió su postura con una frase que rápidamente se convirtió en uno de los títulos del día.

"No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años", afirmó Pergolini, descartando de manera categórica cualquier posibilidad de protagonizar una pelea, incluso en un contexto recreativo como el de Párense de Manos. La declaración fue interpretada como una forma de desactivar el desafío sin alimentar una confrontación mediática.