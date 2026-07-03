Madonna lanzó Confessions II, la secuela de uno de los discos más exitosos de su carrera La Reina del Pop publicó el sucesor de Confessions on a Dance Floor, el exitoso álbum de 2005. El trabajo reúne nuevamente a Stuart Price en la producción e incluye colaboraciones con Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Arca y Lourdes Leon. Agregar C5N en









Madonna lanzó su nuevo material discográfico. Instagram: /madonna

Madonna lanzó este viernes Confessions II, el esperado sucesor de Confessions on a Dance Floor, el álbum de 2005 que redefinió su carrera y se convirtió en uno de los trabajos más exitosos de su discografía. El material ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento marca el reencuentro de la cantante con el productor británico Stuart Price, uno de los principales responsables del sonido del disco original, con quien la artista volvió a apostar por la música electrónica y la pista de baile como eje central de una producción que combina nostalgia con una mirada actual.

En una entrevista concedida a la revista Interview, Madonna explicó que la idea del proyecto surgió tras finalizar el Celebration Tour. "Pensé que el mundo estaba en un lugar muy oscuro y que la gente necesitaba bailar", afirmó al recordar cómo nació la propuesta de volver a trabajar con Price.

El álbum reúne 15 canciones en las que predominan los sintetizadores, las bases dance y el pop electrónico, aunque también incorpora pasajes más introspectivos inspirados en experiencias personales, el paso del tiempo y distintos momentos que marcaron la vida de la artista durante los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix y su hija: las colaboraciones de Madonna en el Confessions Tour II Varios invitados participan en distintas canciones. Uno de los temas más esperados es Bring Your Love, grabado junto a Sabrina Carpenter, mientras que otras colaboraciones destacadas incluyen Read My Lips, con Feid; Bizarre, junto a Martin Garrix; y The Test, donde comparte micrófono por primera vez con Lourdes Leon, hija mayor de Madonna.

La promoción del álbum comenzó meses antes de su lanzamiento con la presentación de la portada oficial, una aparición sorpresa junto a Sabrina Carpenter durante el festival Coachella y un espectáculo gratuito en Times Square, además del estreno de la película musical Confessions II - The Film. Las primeras reseñas publicadas por medios especializados destacaron el regreso de Madonna al sonido que consolidó una de las etapas más exitosas de su carrera. Para buena parte de la crítica, Confessions II representa su trabajo más sólido en casi dos décadas y un nuevo impulso creativo.