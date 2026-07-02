Video: Ciro Martínez se sumó al banderazo argentino en Miami, pero lo sacó la Policía

El músico sorprendió a la multitud con parte de su banda, cantó y tocó el himno en la armónica. El momento, que fue interrumpido por la Policía local, se viralizó en redes y emocionó a los fanáticos en la previa del partido con Cabo Verde.

Ciro Martínez y parte de su banda brindaron un show a los hinchas argentinos durante el banderazo.

El banderazo de los hinchas argentinos en Miami en la previa del partido ante Cabo Verde por el Mundial 2026 sumó otro momento inolvidable, que rápidamente se volvió viral, con la aparición del músico Andrés Ciro Martínez, quien tuvo que interrumpir su show ante la multitud debido a los reclamos de la Policía local.

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El artista llegó junto a parte de su banda y sorprendió a los fanáticos, que lo rodearon mientras tomaba su armónica y comenzaba a interpretar Tan Solo, uno de los clásicos de Los Piojos, junto a Luli Bass en el bajo y el guitarrista Rodrigo Pérez, en una escena que rápidamente fue replicada y viralizada en redes sociales por los presentes.

En cuestión de segundos, miles de hinchas comenzaron a cantar el tema a viva voz, en un clima de emoción que transformó el banderazo en una fiesta aún más intensa, con banderas, cánticos y celulares que registraban cada instante del espectáculo improvisado e inesperado.

Mientras los hagoveros nos peleamos a muerte con blender, Ciro, los persas y Luli están de luna de miel en modo scaloneta. MERECIDO @TanoDigennaro pic.twitter.com/KPbWr99gJO

Luego, Ciro encabezó la interpretación del Himno Nacional Argentino con su armónica, que fue coreado por toda la multitud entre banderas celestes y blancas, bombos y la letra de la canción patria, lo que se transformó en una de las postales más impactantes de la jornada, registrada también por medios y fanáticos.

La presentación duró apenas unos minutos, hasta que un efectivo policial se acercó a la zona y solicitó que el músico y sus acompañantes descendieran del vehículo por cuestiones de seguridad, lo que derivó en el final del show. Todo quedó grabado en distintos registros audiovisuales de simpatizantes.

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El cantante accedió sin inconvenientes y se retiró entre sonrisas y saludos a los hinchas hacia su camioneta, escoltado por su entorno cercano, mientras el banderazo continuaba en distintos puntos de Miami en la previa del encuentro en el que la Scaloneta se medirá ante una de las revelaciones del certamen, Cabo Verde.

Los videos del banderazo de los hinchas argentinos en Miami antes del partido con Cabo Verde

La Selección argentina volverá a contar con un imponente respaldo en las tribunas del Hard Rock Stadium. En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en distintos puntos de Miami con registros audiovisuales que se viralizaron.

Inicialmente, la hinchada argentina se convocó para dos banderazos: el primero fue a las 13 y el segundo, el más prometedor, comenzó a las 18. El punto de encuentro estuvo en la calle 73 y avenida Collins, una zona emblemática frente a un local de churros marplatenses. Se esperaban alrededor de 30 mil argentinos, una cifra que no contempla a los oriundos del país que ya residen en la ciudad, que son 80 mil.

Nuevo banderazo argentino en Miami, con el color y la alegría de nuestros hinchas. pic.twitter.com/9eDoiMDYVj — Marirró Varela (@marirrovarela) July 2, 2026

Desde las primeras horas de la tarde, los fanáticos comenzaron a concentrarse en las playas y otros sectores de la ciudad con banderas, camisetas, bombos y canciones para alentar al equipo de Lionel Scaloni, lo que generó un clima de fiesta con imágenes que rápidamente se replicaron en las redes sociales.

Con el correr de las horas, las distintas columnas de simpatizantes confluyeron en un mismo punto y transformaron las calles de Miami en una verdadera celebración albiceleste. Los videos compartidos por los propios hinchas muestran una multitud alentando sin descanso y anticipan el gran marco que tendrá el partido.