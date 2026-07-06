Luto en la música: murió un reconocido cantante de la cultura argentina Un histórico artista oriundo del Litoral dejó una huella imborrable al convertir un género regional en un símbolo de la identidad musical nacional. Agregar C5N en









Se confirmó el fallecimiento de un artista famoso del género floklórico. Imagen generada con IA.

El folclore argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Rubén Rodolfo Cuestas, una de las voces más emblemáticas de la música del Litoral y uno de los máximos difusores de la chamarrita entrerriana. El artista falleció el domingo 5 de julio de 2026, a los 84 años, dejando un legado que marcó la identidad cultural de Entre Ríos y de todo el país. La noticia fue confirmada durante las primeras horas de este lunes y generó una fuerte repercusión entre músicos, instituciones y seguidores del folclore.

La partida del histórico integrante de Los Hermanos Cuestas representa una pérdida irreparable para la cultura popular argentina. Durante más de cinco décadas, junto a su hermano Néstor Cuestas, fallecido en 2020, llevó la música entrerriana a los principales escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un verdadero embajador del cancionero litoraleño.

Conocido como "el amigo de los pájaros", Rubén Cuestas desarrolló desde niño una extraordinaria capacidad para imitar el canto de las aves autóctonas de Entre Ríos. Ese talento se transformó en un sello artístico único que distinguió cada una de sus presentaciones y terminó siendo una de las características más recordadas de su carrera.

La noticia provocó numerosos mensajes de despedida de artistas, dirigentes e instituciones culturales, que destacaron su enorme aporte a la preservación de la identidad entrerriana y del folclore argentino. Su legado permanecerá vivo a través de canciones que continúan siendo interpretadas por nuevas generaciones y que forman parte del patrimonio musical del país.

Ruben Cuestas falleció el domingo a los 84 años. Quién era Rubén Cuestas Nacido el 7 de febrero de 1942 en Diamante, Entre Ríos, Rubén Cuestas comenzó su vínculo con la música desde muy pequeño. Durante su adolescencia integró junto a su hermano distintos coros de su ciudad y posteriormente formó el dúo Los Baqueanos, experiencia que sentó las bases de una carrera artística que terminaría convirtiéndolo en una de las máximas referencias del folclore del Litoral.

Uno de los momentos decisivos de su formación llegó cuando conoció al reconocido poeta y compositor Linares Cardozo, quien se convirtió en su maestro e impulsó a los hermanos Cuestas a profundizar una propuesta artística basada en la defensa de la identidad entrerriana, sus paisajes, su gente y sus tradiciones. El reconocimiento nacional llegó tras su participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y, posteriormente, con la consolidación de Los Hermanos Cuestas, agrupación que popularizó obras como Juan del Gualeyán, Soy entrerriano,Canción de Puerto Sánchez, Coplas felicianeras, Peoncito de estancia y El amigo de los pájaros, consideradas verdaderos clásicos del repertorio litoraleño. Más que un cantante, Rubén Cuestas fue un referente cultural que dedicó su vida a difundir la chamarrita, defender la identidad de Entre Ríos y transmitir, a través de su voz y del inconfundible sonido de los pájaros, el paisaje sonoro del Litoral argentino. Con su fallecimiento desaparece una figura histórica del folclore nacional, aunque su obra seguirá siendo un símbolo de la cultura entrerriana.