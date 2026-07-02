Dolor absoluto: un músico confirmó la muerte de su hija años después del fallecimiento de otro hijo

Un histórico referente de la cultura latinoamericana enfrenta una nueva tragedia familiar tras perder a su segunda descendiente luego de una larga enfermedad.

El mundo de la música latinoamericana atraviesa horas de profundo luto tras confirmarse la muerte de Yolanda Lizárraga Félix , hija del reconocido músico Germán Lizárraga , fundador de Estrellas de Sinaloa y una de las figuras históricas del género regional mexicano.

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La noticia fue difundida por la propia familia y replicada por la agrupación, provocando una inmediata ola de mensajes de solidaridad de artistas, amigos y seguidores. De acuerdo con la información difundida este jueves 2 de julio de 2026, Yolanda falleció a los 43 años tras una batalla contra el cáncer , mientras que sus restos serían velados en una funeraria de Mazatlán, Sinaloa .

En medio del pesar que atravesó al mundo de la música regional mexicana, los mensajes de despedida se multiplicaron rápidamente en redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Jorge Lizárraga , quien escribió: "Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima" .

A ese homenaje se sumó el comunicado de Estrellas de Sinaloa , que expresó: "Hoy como familia Banda Estrellas de Sinaloa nos unimos al profundo dolor de nuestro querido Germán Lizárraga y de toda su familia por el sensible fallecimiento de su hija, Yolanda Lizárraga Félix" , agregando su deseo de que encuentren "la fortaleza y la paz necesarias para sobrellevar esta irreparable pérdida" .

La tragedia adquiere una dimensión aún más dolorosa porque Yolanda es el segundo familiar que pierde Germán Lizárraga . Hace más de tres décadas, el artista ya había sufrido el asesinato de su hijo mayor, una experiencia que marcó para siempre su vida familiar.

Jorge Lizarraga Martinez, primo de Yolanda y sobrino de Germán, fue uno de los familiares que confirmó el fallecimiento. Instagram @jorgesaweylizarraga

En una recordada entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el músico confesó: "Fue algo muy difícil para mí, son épocas que tuve en mi vida", antes de recordar que su hijo "tuvo un problema muy grande y lo mataron". También aseguró que nunca quiso profundizar en lo ocurrido: "Nunca he querido investigar", una frase que reflejó el enorme dolor que todavía arrastraba por aquella pérdida.

Hasta el momento, Germán Lizárraga no ha realizado declaraciones públicas tras el fallecimiento de su hija. En sus redes sociales únicamente fueron compartidos los mensajes de condolencias publicados por familiares, la disquera Luz Record y Estrellas de Sinaloa, donde puede leerse: "De parte de toda la familia Luz Record queremos expresar nuestras profundas condolencias a Germán... por el sensible fallecimiento de su amada hija Yolanda Lizárraga Félix".

Quién es Germán Lizárraga

Germán Lizárraga es considerado una de las figuras más influyentes de la música de banda sinaloense. Nacido en El Recodo, Mazatlán, forma parte de una de las familias más importantes en la historia del regional mexicano, al ser hijo de Cruz Lizárraga, fundador de la legendaria Banda El Recodo. A lo largo de varias décadas construyó una trayectoria propia como clarinetista, compositor, director musical y fundador de Estrellas de Sinaloa, consolidándose como uno de los referentes del género y ganándose el reconocimiento de colegas y público.

Germán Lizárraga padeció la dolorosa muerte de su hija, que fue la segunda pérdida de un familiar directo.

Aunque pertenece a una dinastía ligada a la música, sus hijos optaron por caminos profesionales diferentes. El propio Germán explicó años atrás: "Mi hijo falleció y mis dos hijas, una es secretaria y la otra está trabajando en un banco, tiene un puesto muy importante", dejando claro que ninguno siguió una carrera artística. Diversos reportes recientes indican que Yolanda Lizárraga Félix desarrolló su actividad laboral en el sector asegurador y financiero, manteniéndose siempre alejada de los escenarios y de la exposición pública.

En los últimos días, numerosas agrupaciones, instituciones culturales y artistas del regional mexicano expresaron públicamente su solidaridad con el músico. La despedida de Estrellas de Sinaloa sintetizó ese sentimiento colectivo al afirmar: "Con gran tristeza, acompañamos a nuestro querido Germán Lizárraga y a toda su familia... Hoy, más que nunca, estamos con ustedes".

La muerte de Yolanda vuelve a colocar a Germán Lizárraga frente a un dolor que ya había marcado su historia personal. Las declaraciones que ofreció años atrás sobre el asesinato de su hijo mayor hoy adquieren un nuevo significado, especialmente cuando afirmaba "Hoy tengo nietos... nunca he querido investigar", con lo que dejó entrever una herida que jamás terminó de cerrar.