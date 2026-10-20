Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Luis Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.." Saula Benavente difundió el mensaje manuscrito que recibió del actor estadounidense, quien expresó sus condolencias. La publicación en redes sociales también recordó el vínculo personal que ambos intérpretes mantuvieron durante años, lejos de los sets y las cámaras. Agregar C5N en









Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia. Redes sociales

Saula Benavente, pareja de Luis Brandoni, publicó en sus redes sociales una carta manuscrita que el actor estadounidense Robert De Niro le envió para expresarle sus condolencias, en un mensaje personal que también incluyó una disculpa por la demora en hacerle llegar la nota, a seis meses de la muerte del argentino.

En la tarjeta, el protagonista de algunos éxitos como Cabo de miedo y El padrino II escribió: "¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia". Después sumó otra línea para disculparse por no haber enviado antes el mensaje: "¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!".

Benavente eligió dar a conocer el escrito en una publicación dedicada a la memoria de su compañero, un gesto que permitió ver una faceta más reservada de la relación entre el intérprete argentino y la estrella de Hollywood, un vínculo que también llegó a la pantalla con una producción compartida.

Saula Benavente publicó en sus redes sociales una carta que el actor estadounidense Robert De Niro, a seis meses de la muertes de Luis Brandoni. Web Dónde y cómo se conocieron Luis Brandoni y Robert De Niro El primer encuentro ocurrió en 1986, cuando el actor y director Lito Cruz invitó a Luis Brandoni al estreno de una obra en Nueva York y allí apareció De Niro, con quien el actor argentino inició una amistad que se sostuvo durante décadas pese a la distancia y las diferencias idiomáticas.

Con los años, compartieron encuentros familiares y celebraciones, entre ellas una Nochebuena en la casa del actor estadounidense durante el rodaje de Made in Argentina en Nueva York. Brandoni contó que ambos se entendían en inglés, italiano y hasta con gestos, pese a que De Niro no hablaba español.