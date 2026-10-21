Conmoción en redes: murió un influencer de forma inesperada a los 38 años

La industria de las redes sociales está de luto tras la muerte del influencer y streamer Adam Wolke de forma inesperada a los 38 años. La triste noticia fue confirmada por su amigo Jens 'Knossi' Knossalla con un posteo en su cuenta de Instagram. El artista sufrió una hemorragia cerebral grave.
Knossalla compartió un posteo donde explicó que Adam falleció como consecuencia de una "grave hemorragia cerebral a causa de la rotura de un aneurisma cerebral". Tanto él como su pareja lo acompañaron hasta el último momento.
"Les pedimos de corazón que en este difícil momento respeten la privacidad de su familia, sus seres queridos y sus amigos más cercanos, y que traten esta noticia con la máxima delicadeza y respeto", cerró.
En Europa, Wolke fue uno de los influencers pioneros en crear el streaming "en la vida real" donde "transmiten en directo por internet su vida cotidiana o actividades ajenas a los formatos de videojuegos clásicos", explicó un medio alemán.
Fuente : picture alliance/Panama Pictures/Christoph Hardt
El emotivo mensaje de uno de sus amigos más cercanos a Adam Wolke
Estoy infinitamente agradecida por nuestro tiempo juntos. No hay nadie con quien haya estado en tantas aventuras como contigo. Solo este año celebramos la víspera de Año Nuevo en Laponia, fuimos a un safari en Sudáfrica, visitamos una isla aislada en Panamá y celebramos la graduación de mi novio en Las Vegas. Tantos recuerdos increíbles que se quedarán conmigo para siempre.
Nunca he conocido a nadie que estuviera tan metido en mi longitud de onda como tú. Teníamos los mismos intereses, el mismo entusiasmo por tantas cosas, y podíamos hablar durante horas sin que se volviera aburrido. Siempre tengo ganas de verte.
Captura de redes sociales.
No solo eras mi mejor amigo, sino parte de nuestra familia. Siempre ahí para mí. No puedo recordar la última vez que fuiste al teléfono.
Fuiste tan increíblemente realista, servicial, y no tenías nada malo en ti. Y aún así, tuviste que irte. Nunca entenderé eso. Sinceramente espero haber sido capaz de hacer este último año tan hermoso a mi lado como tú lo has hecho para mí.
Estoy tan feliz de poder ser parte de tu vida. Y al mismo tiempo, me pone increíblemente triste que nuestro tiempo juntos ya haya terminado. Fue demasiado corto. Ojalá hubiera podido experimentar mucho más contigo. Pero por cada día contigo, estoy agradecido. Te echaremos de menos en cada viaje. Gracias por todo, mi querido amigo. Te extrañaré increíblemente.
Te quiero, Adam.