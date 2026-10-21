Javier Milei llamó "dictador impresentable" a Pedro Sánchez en Madrid: "Saquen a los socialistas a patadas"

El Presidente compartió el desayuno con empresarios españoles y funcionarios españoles durante la mañana y ahora da un discurso en el evento. Por la tarde se reunirá con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Javier Milei calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y responsabilizó a la inmigración por las manifestaciones y los episodios de violencia social registrados en distintas ciudades de Europa. Lo hizo durante su discurso en la Nueva Economía Fórum 2026, en Madrid, en el marco de su gira por España, donde volvió a cuestionar al socialismo y reivindicó las ideas liberales.

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El mandatario argentino comenzó su exposición con elogios a España y a su papel en la historia de América. “Nos sabemos herederos y beneficiarios de esta gran gesta civilizatoria y por eso seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho”, afirmó, en referencia a la conquista y la colonización del continente.

Luego apuntó contra Sánchez y vinculó la llegada de argentinos a España con la situación económica que atravesó el país. “En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina que es el kirchnerismo y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez” , sostuvo.

Milei también comparó distintos períodos de gobierno para defender su gestión y aseguró que disminuyó la cantidad de jóvenes que quieren emigrar. Según los números que presentó, el indicador pasó de cerca del 45% durante la presidencia de Cristina Kirchner al 55% con Mauricio Macri y superó el 70% durante el gobierno de Alberto Fernández . Para la actualidad, afirmó que se ubica en el 25% y continúa en descenso.

“Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que los jóvenes se quieran quedar en el país” , señaló. Además, instó a los españoles a desplazar a los socialistas del poder y sostuvo que España tiene una responsabilidad histórica por ser “la cuna del liberalismo”.

Javier Milei responsabilizó a la inmigración de la crisis en Europa

Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dedicado a la política migratoria europea. Milei cuestionó a quienes defienden la inmigración por razones humanitarias y aseguró que sus consecuencias están afectando la convivencia social y la cultura occidental.

“Lejos de integrarse, los inmigrantes están desintegrando la sociedad europea, incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los trabajadores de cuyos impuestos viven”, afirmó.

El Presidente vinculó esos fenómenos con el desempeño económico del continente y advirtió que “el estancamiento económico, combinado con la irresponsabilidad inmigratoria, trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”.

En esa línea, volvió a responsabilizar a la izquierda por el estancamiento económico y defendió su llegada al poder como una respuesta frente a lo que definió como un escenario de opresión y violencia. También destacó que la Argentina fue el primer país del mundo en elegir a un presidente liberal libertario y reivindicó sus “formas”, sus ideas y su compromiso con la libertad.

Javier Milei destacó las políticas económicas de su Gobierno

En el tramo dedicado a la economía argentina, Milei defendió las medidas de su administración y destacó la baja de la inflación y de la pobreza. También se refirió al riesgo país, al endeudamiento y al equilibrio fiscal.

“Argentina tiene una mala historia crediticia por haber sido el máximo defaulteador serial de la historia moderna”, afirmó. A continuación, atribuyó la suba del riesgo país a las dificultades del contexto internacional y a las amenazas que, según dijo, enfrenta su programa político.

El mandatario aseguró que la deuda consolidada en relación con el Producto Bruto Interno pasó del 100% al 39% desde el inicio de su gestión y sostuvo que el país se encuentra entre los cinco del mundo con equilibrio fiscal.

En ese contexto, planteó que, si mejora el escenario internacional y los argentinos ratifican el rumbo del Gobierno en las próximas elecciones, la economía podría atravesar “un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia argentina”.

Por último, destacó que el sector privado comenzó a invertir nuevamente, aunque reconoció que el nivel de inversión en relación con el PBI todavía es bajo. También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como “la política de desarrollo sectorial más importante de la historia argentina”.

“Queremos que toda la Argentina sea una gran oportunidad de inversión. Eso va a hacer grande a la Argentina nuevamente”, concluyó.