Desaparición de la maestra en Corrientes: dos nuevos detenidos por presunto encubrimiento

La Justicia ordenó la detención de Rosa Leguizamón, una vecina de la escuela donde fue vista por última vez Nanci Godoy, y a su pareja, Nahuel Rojas, por presunto encubrimiento agravado.

En medio de la investigación por la búsqueda de la docente Nanci Godoy en Corrientes, la Justicia ordenó dos nuevas detenciones por presunto encubrimiento . Por el momento, son tres las personas privadas de su libertad en la causa.

Se trata de Rosa Leguizamón , vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, y quien alertó a la familia de la maestra sobre su desaparición, y a su pareja, Nahuel Rojas . Los fiscales Javier Mosquera y Andrea González los acusan de presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.

Leguizamón es una puestera de la zona que le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba. En este sentido, se trataría de la última persona que la vio. Además, esta mujer fue quien, por orden de la nuera de Godoy, filmó a su pareja mientras intentaba ingresar a la casa de la docente para lograr determinar si estaba dentro de la casa.

Esas filmaciones muestran cómo rompen una ventana de madera con un machete y logran ingresar mostrando que la vivienda estaba cerrada con las pertenencias de la mujer vista por última vez el martes 6 de octubre.

De esta manera, ya son tres los sospechosos que se encuentran detenidos en la investigación por la desaparición de Godoy. El primero fue Ezequiel Bordón , uno de los peones que acompañaban a Nancy hasta la escuela, quien quedó acusado de entorpecer la investigación, y que según explicó uno de los hijos de Nanci contaba con antecedentes.

Por su parte, avanzan los trabajos de la fiscalía, mientras continúan los operativos de búsqueda y se informó que en las próximas horas se unirá al rastrillaje un helicóptero.

La sospecha de la familia de Nancy Godoy, docente desaparecida en Corrientes

En el lugar de los operativos, otros de los que se hicieron presente es el segundo hijo de Nanci Godoy, quien también ante los medios y sospecha que hay “se la llevó”. “Alguien la habrá engañado diciendo ‘te llevo a la estancia’, alguien seguramente la sacó de la escuela. Esa es mi sospecha, porque están todas sus pertenencias: su ropa, el equipo de mate”, explicó José y aseguró que Lourdes fue quien se llevó a su mamá hacia la escuela en su camioneta ya que no había otra manera de salir de la estancia para que vaya a trabajar.

Por otra parte, respecto a los últimos mensajes que intercambió con su mamá, José reconoció que el martes 6 le envió un video, le llegó pero que ella nunca lo llegó a ver, pero al otro día fue sí le escribió a su hermano, aunque cuando esté le respondió las respuestas ya no le llegaron.

“Lourdes vino a ver si mi mamá estaba porque hacía días que nada se sabía de ella, pero tenía que haber avisado antes. Se perdió tiempo de búsqueda”, sostuvo y sembró sospechas con los vecinos de su mamá: “Hoy en día no se pude confiar en nadie y menos de ese lugar. Son muy pocas personas las que están ahí”. Al mismo tiempo, reconoció que uno de los detenidos es el hermano de Rosa, Joaquín Leguizamón, y que tiene antecedentes.

Además, José contó que a la noche su madre “no se sentí tan segura” en el lugar por eso “cerraba todo temprano y se encerraba en la casa”: “Decía que siempre andaban rondando, y le tenía miedo a los peones porque estaba sola, en el medio de la nada y más siendo mujer”.