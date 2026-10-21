Se vengó: el posteo de Leonel Flores que tuvo que borrar tras el triunfo de Boca ante Vasco da Gama El delantero del Xeneize no se olvidó de la publicación del futbolista de Vaso da Gama y, apenas terminó el partido, decidió subir un posteo alusivo, pero duró pocos minutos en su cuenta antes de ser eliminado. El reto de Rodolfo Arruabarrena en plena conferencia. Por Agregar C5N en









La bronca de Leonel Flores. Redes sociales

Por las semifinales de la Copa Sudamericana, Boca le dio vuelta la serie a Vasco da Gama y pasó a la final en un partido épico en Brasil. Leonel Flores fue una de las figuras del partido y utilizó sus redes sociales para responderle al futbolista Thiago Mendes, quien había picanteado en la previa.

El volante brasileño publicó un posteo tras haber ganado la ida en la Bombonera y se trataba de una imagen generada por IA que rompía por la mitad en escudo de Boca, luego lo borró y pidió disculpas. Pero los jugadores de la Ribera no lo olvidaron e incluso lo sumaron como parte de la motivación.

Redes sociales Pero, luego de la victoria, todos los jugadores fueron a buscarlo al grito de “Rompé ahora, la concha de tu madre”. Fueron sus propios compañeros quienes intentaron calmarlos. El enojo era por la provocación y, minutos después de eso, Flores agarró su celular y subió un posteo.

“ROMPELO AHORA, DALE, LA CONCH* DE TU MADRE”.



Ángel Romero a Thiago Mendes, capitán de Vasco, por la foto que subió tras ganar en La Bombonera. pic.twitter.com/tzDtjzT67w — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026 En el posteo, el futbolista se imita a Thiago Mendes y rompe el escudo del Vasco da Gama. Pero, después apareció el DT y aseguró no saber de qué publicación de su jugador le estaban hablando al ser consultado por el tema. Por lo que se estima que fue el mismo DT quien pidió que lo bajara.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Vasco da Gama Boca Juniors venció por 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. En un partido vibrante, el equipo de Rodolfo Arruabarrena revirtió la serie en Río de Janeiro y avanzó a la final del torneo continental que se jugará en Barranquilla, Colombia. Ahora, el Xeneize se enfocará en el siguiente compromiso.