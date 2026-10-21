Se filtró la primera foto de Fabián Gianola tras ser atropellado

El actor será operado este miércoles y prevé una recuperación de varias semanas. Mientras tanto, planea volver a las tablas el viernes.

El actor sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento en la muñeca.

Se difundió la primera imagen de Fabián Gianola después del accidente en el que fue atropellado por un auto mientras cruzaba por una senda peatonal, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia, el actor sufrió una fractura en el brazo y una lesión en la muñeca , por lo que deberá ser operado.

Fue su novia, Florencia Elizabeth, quien compartió la foto a través de sus historias de Instagram y contó cómo se encuentra. "Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan", escribió.

En el mismo mensaje, Florencia confirmó que el tema ya está en manos legales y agradeció las muestras de cariño. "El tema ya está en manos legales. Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse", agregó.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde , en la intersección de Deheza y Melián, en Saavedra. Gianola salió despedido por el impacto y cayó sobre el pavimento, lo que le provocó una fractura expuesta y múltiples golpes. Según relató, no se golpeó la cabeza ni sufrió un infarto.

Según la información de su novia, el actor sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento en la muñeca . Ambas lesiones requieren una intervención quirúrgica, que será este miércoles 21 de octubre a las 16 en La Trinidad de San Isidro. "Es un garrón, pero después de esto ya salgo para adelante. La rehabilitación completa creo que son 45 días, de los cuales 30 estaré con yeso o férula", contó a TN Show.

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El médico le advirtió que habrá que ver qué encuentra al abrir. "Me dijo que cuando abra hay que ver qué encuentra. Los ligamentos de la muñeca están comprometidos, al igual que el radio. Me van a poner una placa con tornillos. Hasta fin de año estaré recuperándome", explicó.

Pese a todo, Gianola anticipó que retomará su trabajo el viernes, aunque con el brazo inmovilizado. "El médico me dijo que puedo hacer teatro. A las 20.30 estaré en el Multiescena tratando de arrancar de nuevo", sostuvo, en referencia a la comedia Los 39 escalones.

Sobre cómo fue la atención posterior al accidente, contó que el conductor llamó al 911 y que llegaron la policía y el SAME. "Me querían llevar al Pirovano y yo no quise. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso", cerró.