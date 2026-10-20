"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

A través de la simulación de un aviso clasificado, la banda lanzó la búsqueda de un imitador perfecto del vocalista para su próximo proyecto audiovisual. Le prometen al elegido "la gloria eterna".

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

Se cumplen 30 años de Turf y para celebrarlo, la banda lanzará un documental y la remake del clásico videoclip más famoso “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. A través de la simulación de un aviso clasificado, lanzaron una convocatoria para encontrar al doble de Joaquín Levinton. “Se ofrece protagonizar el remake, aparecer en el documental de Turf y la gloria eterna”, escribieron en el posteo.

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“Joaquín hay uno solo. Por ahora. Turf lanza el #CastingDeJoaquines: busca dobles, parecidos y/o imitadores de Joaquín Levinton para su documental”, fue el posteo oficial de la banda en redes sociales.

Aunque no confirmaron si el trabajo será remunerado, adelantaron que “se ofrece protagonizar el remake, aparecer en el documental de Turf y alcanzar la gloria eterna”. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años con “parecido con Joaquín y mucha actitud”.

El casting se realiza de manera online. Los interesados en la propuesta, difundida a través de las redes oficiales de Turf, deben completar un formulario con datos personales, explicar por qué serían el Joaquín ideal y adjuntar un video de hasta un minuto haciendo playback, bailando o interpretando al cantante.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años c on “parecido con Joaquín y mucha actitud” y estará abierta hasta el viernes 23 de octubre. Quienes resulten preseleccionados serán citados a la grabación el miércoles 28 de 10 a 19 horas en la zona de Colegiales (CABA). Los cupos son limitados. Por ahora no hay precisiones sobre la fecha de estreno del documental ni sobre el inicio de las grabaciones.

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido. Redes sociales

Turf nació en 1995 en Belgrano, Buenos Aires, con Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Fernando Caloia y Carlos Tapia, a los que luego se sumó Nicolás Ottavianelli. Su debut fue con Una pila de vida (1997), disco que incluyó clásicos como “Casanova” y contó con la participación de Charly García.

A fines de los 90 y principios de los 2000, la banda se consolidó con álbumes como Siempre libre (2000) y Para mí, para vos (2004), que les dieron éxitos masivos como “Loco un poco”, “Cuatro personalidades” y el icónico “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. Su estilo fresco, con influencias de britpop y rock alternativo, los convirtió en referentes de una generación y los llevó a compartir escenario con artistas como los Rolling Stones y Los Ratones Paranoicos.

En 3 décadas mantuvieron la esencia que los convirtió en íconos del rock argentino. Redes sociales

En 2007, diferencias internas llevaron a la separación, dando origen a proyectos paralelos como Sponsors y Poncho. Sin embargo, en 2014 la banda retomó su actividad y en 2017 lanzó Odisea, con temas como “Kurt Cobain” y “La canción del supermercado”, que confirmaron su vigencia.

Desde entonces, Turf se mantuvo activo con nuevos sencillos como “Malas decisiones” y presentaciones en grandes escenarios, reafirmando su lugar en el rock nacional. Hoy, a 30 años de su formación, celebran con un documental y la remake de su videoclip más famoso, demostrando que su energía y conexión con el público siguen intactas