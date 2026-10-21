21 de octubre de 2026 Inicio
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La ONU advirtió que el fenómeno El Niño puede alcanzar una "intensidad sin precedentes"

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió un nuevo informe y su presidenta, la argentina Celeste Saulo, aseguró que podría situarse "literalmente fuera de las escalas de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas".

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La ONU destinará 50 millones de dólares para los países con mayor riesgo

La ONU destinará 50 millones de dólares para los países con mayor riesgo

REUTERS/Francis Mascarenhas

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) realizó una conferencia de prensa para advertir sobre los efectos del fenómeno El Niño en el mundo y prevén que alcance una "intensidad sin precedentes". Además la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que va a donar 50 millones de dólares para los países en riesgo.

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La Organización Meteorológica Mundial publicó un nuevo pronóstico climático estacional desde noviembre de 2026 a enero de 2027 donde indican una "mayor intensificación hacia condiciones de El Niño más fuertes".

Por lo que la anomalía media estacional de la temperatura superficial del mar (TSM) en Niño 3.4 "alcanzará aproximadamente +3,8 °C durante NDJ 2026-27, con la tendencia al calentamiento alcanzando su punto máximo alrededor de diciembre de 2026".

"Esto tendrá consecuencias de gran alcance para los patrones climáticos en todo el mundo. Y sus impactos podrían prolongarse mucho más allá de su punto máximo, alrededor de diciembre de 2026", adelantaron.

Por su parte, el el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, contó que El Niño "sacudirá América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones". Desde la ONU destinarán 50 millones de dólares para los 11 países más afectados junto a Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

Previsiones de El Niño para el mundo en los próximos meses, según la OMM

  • África Oriental : Es más probable que se registren condiciones más húmedas de lo normal en algunas partes de la región durante la temporada de lluvias de octubre a diciembre, lo que aumenta la preocupación por las fuertes precipitaciones y las inundaciones.
  • África meridional : El aumento del riesgo de sequía podría afectar a la producción agrícola, la disponibilidad de agua y los medios de subsistencia a partir de noviembre (el inicio típico de la temporada de lluvias).
  • Sudeste Asiático : Las temperaturas más cálidas y la escasez de precipitaciones aumentan el riesgo de exposición al calor y ejercen una presión adicional sobre la agricultura y el suministro de agua, como el aumento de los riesgos de incendios forestales y de humo y neblina que ya estamos observando.
  • América : Se prevén lluvias intensas en el noroeste de Estados Unidos y el sur de Sudamérica, y todos hemos visto las imágenes de las inundaciones en Chile y la cuenca del Paraná. Norteamérica y el norte del Caribe también experimentarán precipitaciones superiores a lo normal. A su vez, aumenta el riesgo de sequía en algunas zonas de Centroamérica, el sur del Caribe y la Amazonía.

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