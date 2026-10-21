La ONU advirtió que el fenómeno El Niño puede alcanzar una "intensidad sin precedentes"

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) realizó una conferencia de prensa para advertir sobre los efectos del fenómeno El Niño en el mundo y prevén que alcance una "intensidad sin precedentes". Además la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que va a donar 50 millones de dólares para los países en riesgo.
La Organización Meteorológica Mundial publicó un nuevo pronóstico climático estacional desde noviembre de 2026 a enero de 2027 donde indican una "mayor intensificación hacia condiciones de El Niño más fuertes".
Por lo que la anomalía media estacional de la temperatura superficial del mar (TSM) en Niño 3.4 "alcanzará aproximadamente +3,8 °C durante NDJ 2026-27, con la tendencia al calentamiento alcanzando su punto máximo alrededor de diciembre de 2026".
"Esto tendrá consecuencias de gran alcance para los patrones climáticos en todo el mundo. Y sus impactos podrían prolongarse mucho más allá de su punto máximo, alrededor de diciembre de 2026", adelantaron.
Por su parte, el el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, contó que El Niño "sacudirá América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones". Desde la ONU destinarán 50 millones de dólares para los 11 países más afectados junto a Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.