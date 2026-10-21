Tras su operación, el papa León XIV encabezó la audiencia general en la plaza de San Pedro

El sumo pontífice recibió el alta el sábado pasado y durante la audiencia de este miércoles agradeció a los fieles que rezaron por su salud. Es el primer acto oficial del Vaticano que encabeza luego de la intervención.

El Papa dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde retomó su ciclo de catequesis en pleno proceso de recuperación posoperatoria tras a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho a causa de un adenocarcinoma.

A solo cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, el Sumo Pontífice continuó con sus reflexiones sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes y aprovechó el encuentro para expresar su gratitud.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, manifestó ante los fieles congregados, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante su alocución, el Santo Padre centró la enseñanza en el valor de la familia y el sacramento del matrimonio: “La donación recíproca del hombre y de la mujer, 'de modo que ya no son dos, sino una sola carne'», motiva la exigencia de la 'plena fidelidad' y de la 'indisoluble unidad' de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos”, señaló.

Asimismo, profundizó en la naturaleza del vínculo conyugal al remarcar que “no se limita al atractivo erótico, que también forma parte de él, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura”.

Gestiones diplomáticas y expectativa por la visita a la Argentina

En el plano geopolítico, trascendió además que el Papa mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, tras haber dialogado previamente con Vladímir Putin en busca de impulsar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky.

Por otro lado, crece la expectativa respecto a su posible viaje a la Argentina. Desde el Gobierno nacional confirmaron que las reuniones con la Santa Sede continúan para ultimar detalles de la visita y enfatizaron que el país se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano”. En este contexto, el funcionario Quirno ratificó que “la organización sigue adelante”.

A su vez, en consonancia con la prudencia que exige el estado de salud del pontífice, Monseñor Colombo expresó el sentir de la Iglesia local: “Nos gustaría que el Papa venga, pero lo mejor es que se reponga”.