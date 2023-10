Una querida pareja de músicos se reconcilió sorpresivamente y anunció su casamiento

Cande Tinelli Coti Sorokin

Pero luego de varios idas y vueltas, tomaron la determinación de volver a estar juntos. “Se casan. Están muy enamorados, muy enganchados. Ya se lo dijeron a sus familias. Quieren celebrar su amor”, reveló Maite Peñoñori en LAM.

En cuanto a la celebración, Ángel de Brito confirmó la fecha: “Están planeando todo muy tranquilos, me dijo que sería para marzo”. Sin embargo, no se sabe en dónde ni qué tipo de fiesta será.

Por su parte, Yanina Latorre dio su opinión en LAM: “Hay que ver de acá marzo que lo lo concrete. No les tengo fe para nada, pero no porque no se los desee... sino porque tengo mucho detalle de esta pareja. Él es muy celoso, es tóxico, una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no salga. A ella un día le salta la chiripiorca y putea acá, pero es buenaza”.