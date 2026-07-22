Mercado de pases: la AFA extendió la fecha límite para incorporar jugadores El ente rector del fútbol argentino decidió prorrogar el cierre y le dio más tiempo a los clubes para reforzarse. También hay unos días más para aquellos que vendan o cedan futbolistas al exterior. Por Agregar C5N en









La AFA decidió extender el mercado de pases hasta el 31 de julio. Redes Sociales

A un día del comienzo del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la extensión del cierre del mercado de pases, que cerraba este martes 31 de julio.

Según informó la entidad máxima del fútbol argentino, los clubes de la Primera División tendrán la posibilidad de seguir fichando jugadores, incluso luego del inicio del Torneo Clausura, cuya primera fecha inicia este jueves 23.

Ahora se podrá incorporar hasta el viernes 31 de julio, es decir, un poco más de una semana de lo previamente establecido. De esta manera, todos los equipos tendrán un tiempo extra para seguir sumando futbolistas para afrontar competencias locales e internacionales.

Por otra parte, también se explicó que los clubes que vendan o presten jugadores al exterior, luego de la fecha de finalización del mercado de pases, tendrán la posibilidad de salir a buscar un reemplazo en el mercado hasta el 2 de septiembre.

Redes sociales Torneo Clausura 2026: cómo se jugará la fecha 1 Fecha 1

Jueves 23 de julio 19.30: Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30: Sarmiento – Argentinos Juniors (Zona B)

21.45: Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal) Viernes 24 de julio 16.45: Gimnasia (Mendoza) – Central Córdoba (Zona A)

19: Racing – Gimnasia (Zona B)

19: Vélez – Instituto (Zona A)

21.15: Huracán – Banfield (Zona B)

21.15: Platense – Unión (Zona A) Sábado 25 de julio 14.45: Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17: Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15: River – Barracas Central (Zona B)

21.30: Lanús – San Lorenzo (Zona A) Domingo 26 de julio 15: Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia de Mendoza. (Zona B)

17.15: Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30: Deportivo Riestra – Boca (Zona A)