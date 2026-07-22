22 de julio de 2026 Inicio
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Mercado de pases: la AFA extendió la fecha límite para incorporar jugadores

El ente rector del fútbol argentino decidió prorrogar el cierre y le dio más tiempo a los clubes para reforzarse. También hay unos días más para aquellos que vendan o cedan futbolistas al exterior.

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La AFA decidió extender el mercado de pases hasta el 31 de julio.

La AFA decidió extender el mercado de pases hasta el 31 de julio.

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A un día del comienzo del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la extensión del cierre del mercado de pases, que cerraba este martes 31 de julio.

Nicolás Otamendi llamó a Coudet para comunicarle que está a disposición para el debut el sábado ante Barracas.
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Según informó la entidad máxima del fútbol argentino, los clubes de la Primera División tendrán la posibilidad de seguir fichando jugadores, incluso luego del inicio del Torneo Clausura, cuya primera fecha inicia este jueves 23.

Ahora se podrá incorporar hasta el viernes 31 de julio, es decir, un poco más de una semana de lo previamente establecido. De esta manera, todos los equipos tendrán un tiempo extra para seguir sumando futbolistas para afrontar competencias locales e internacionales.

Por otra parte, también se explicó que los clubes que vendan o presten jugadores al exterior, luego de la fecha de finalización del mercado de pases, tendrán la posibilidad de salir a buscar un reemplazo en el mercado hasta el 2 de septiembre.

Torneo Clausura 2026: cómo se jugará la fecha 1

Fecha 1

Jueves 23 de julio

  • 19.30: Belgrano – Rosario Central (Zona B)
  • 19.30: Sarmiento – Argentinos Juniors (Zona B)
  • 21.45: Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

  • 16.45: Gimnasia (Mendoza) – Central Córdoba (Zona A)
  • 19: Racing – Gimnasia (Zona B)
  • 19: Vélez – Instituto (Zona A)
  • 21.15: Huracán – Banfield (Zona B)
  • 21.15: Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

  • 14.45: Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
  • 17: Newell’s – Talleres (Zona A)
  • 19.15: River – Barracas Central (Zona B)
  • 21.30: Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

  • 15: Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia de Mendoza. (Zona B)
  • 17.15: Estudiantes – Independiente (Zona A)
  • 19.30: Deportivo Riestra – Boca (Zona A)
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