22 de julio de 2026 Inicio
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El ingreso disponible volvió a caer en mayo y se ubica 16,5% por debajo de 2023

La merma sobre el salario, que descuenta los gastos fijos, se ubicó en 2,1% mensual y 5,1% interanual, siendo los asalariados privados formales los más afectados. Por su parte, las jubilaciones lograron una leve mejora mensual aunque no alcanza a revertir el retroceso acumulado.

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El salario de los argentinos cada vez rinde menos. 

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El salario disponible volvió a sufrir en mayo una fuerte caída y ya se encuentra 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. Se trata del dinero que queda a disposición todos los meses luego de afrontar los gastos fijos, el cual sufrió una merma mensual del 2,1%, e interanual del 5,1%. De esta manera, la desaceleración de la inflación en mayo no terminó de reflejarse en el bolsillo de los argentinos que extienden el mal momento económico.

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El dato se desprende de un informe realizado por la consultora Equilibra, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC. Según detallan, la caída más fuerte se dio entre los asalariados privados formales (-3,0% mensual, -3,3% interanual), seguidos por los empleados públicos (-1,3% mensual, -10,1% interanual).

En cambio, "los jubilados mostraron una mejora mensual gracias a la desaceleración de la inflación, aunque desigual: +0,9% para quienes cobran la mínima y +1,8% para el resto". Dicha brecha se profundiza en la comparación interanual, donde los primeros caen 10,2% y los segundos 5,0%.

En lo que respecta al ingreso real, el panorama tampoco es tan alentador: descontando la inflación con la canasta actualizada de la ENGHo 2017/18, en mayo el mismo cayó 1,4% mensual y 2,9% interanual y acumula 10,6% de caída respecto de enero-septiembre 2023 (8,4% si se usa la canasta desactualizada de 2004/05).

En el detalle, el salario privado formal cayó 2,1% tanto a nivel mensual como interanual, ,mientras que el público lo hizo -0,7% mensual y -5,2% interanual. Las jubilaciones se recuperaron en el mes (+0,6% la mínima con bono, +1,1% las no mínimas), aunque siguen por debajo del año pasado.

Qué se espera para junio

De cara al sexto mes del año, Equilibra anticipa "señales de mejora" en el ingreso disponible. Para justificar dichas afirmaciones se basa en el dato de la inflación actualizada (ENGHo 2017/18), que bajó a 2,0% (-0,2 p.p. vs. mayo) y la de gastos fijos subió a 2,8% (+0,1 p.p.).

Sumado a esto, señalan, "esperamos que el salario privado formal recupere parte de lo perdido en mayo, por lo que es probable que tanto el Ingreso Disponible como el ingreso real muestren una mejora en junio".

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