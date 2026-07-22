El ingreso disponible volvió a caer en mayo y se ubica 16,5% por debajo de 2023 La merma sobre el salario, que descuenta los gastos fijos, se ubicó en 2,1% mensual y 5,1% interanual, siendo los asalariados privados formales los más afectados. Por su parte, las jubilaciones lograron una leve mejora mensual aunque no alcanza a revertir el retroceso acumulado. Por Agregar C5N en









El salario de los argentinos cada vez rinde menos.

El salario disponible volvió a sufrir en mayo una fuerte caída y ya se encuentra 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. Se trata del dinero que queda a disposición todos los meses luego de afrontar los gastos fijos, el cual sufrió una merma mensual del 2,1%, e interanual del 5,1%. De esta manera, la desaceleración de la inflación en mayo no terminó de reflejarse en el bolsillo de los argentinos que extienden el mal momento económico.

El dato se desprende de un informe realizado por la consultora Equilibra, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC. Según detallan, la caída más fuerte se dio entre los asalariados privados formales (-3,0% mensual, -3,3% interanual), seguidos por los empleados públicos (-1,3% mensual, -10,1% interanual).

En cambio, "los jubilados mostraron una mejora mensual gracias a la desaceleración de la inflación, aunque desigual: +0,9% para quienes cobran la mínima y +1,8% para el resto". Dicha brecha se profundiza en la comparación interanual, donde los primeros caen 10,2% y los segundos 5,0%.

Tras la mejora de abril, en mayo el ingreso disponible volvió a caer



En mayo, el Ingreso Disponible -que descuenta los gastos fijos- cayó 2,1% mensual y 5,1% interanual, quedando 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. La caída más fuerte se dio entre los… pic.twitter.com/atCQYtUdsq — equilibra (@_equilibra) July 21, 2026 En lo que respecta al ingreso real, el panorama tampoco es tan alentador: descontando la inflación con la canasta actualizada de la ENGHo 2017/18, en mayo el mismo cayó 1,4% mensual y 2,9% interanual y acumula 10,6% de caída respecto de enero-septiembre 2023 (8,4% si se usa la canasta desactualizada de 2004/05).

En el detalle, el salario privado formal cayó 2,1% tanto a nivel mensual como interanual, ,mientras que el público lo hizo -0,7% mensual y -5,2% interanual. Las jubilaciones se recuperaron en el mes (+0,6% la mínima con bono, +1,1% las no mínimas), aunque siguen por debajo del año pasado.