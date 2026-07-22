Contundente: el mensaje que recibió Rosalía de parte del club de fans argentino Los fanáticos emitieron un comunicado oficial de parte de su público tras haber compartido una publicación en contra de ellos en el marco del Mundial 2026. Agregar C5N en









Rosalía recibió un comunicado de parte de sus fanáticos.

Las fanáticas argentinas de Rosalía emitieron un comunicado luego de la publicación compartida que incluía un insulto. “Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas”, expresaron y pidieron un stop para las agresiones.

Desde Motomamis argentina expresaron: “Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido sobre el repost de Rosalía en TikTok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino”.

Redes sociales “También creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza”, agregaron.

Por último, pidieron que termine todo: “Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas”.

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes Redes sociales de Rosalía.