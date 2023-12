Una figura renunció al Bailando 2023: "Tengo que ir por mi sueño"

Flor Vigna Flor Vigna hizo un challenge de Emilia Mernes mientras lucía una microbikini blanca ideal para el calor. Redes sociales

"Primero quiero agradecer muchísimo, porque yo entré acá con 20 años, aprendí un montón de cosas, perdí, gané, me halagaron, me criticaron y sobre todo aprendí. Y mirándote a los ojos te quiero agradecer, porque aprendí una bocha acá y porque gracias a esto me llamaron para protagónicos y papeles chiquitos también, y crecí mucho gracias a este programa", comenzó su discurso Vigna.

A lo que explicó que en el certamen “aprendí tanto a producir que me armé mi propia productora: invierto todos los días mi dinero, mi tiempo, tengo mi equipo, hago autogestión con mi proyecto de música. Le estoy metiendo todo. Y después de tanto, tanto sembrar están saliendo muchos frutos, mucho trabajo, tenemos una gira muy importante. Mañana tocamos con Los Palmeras en el Movistar Arena y no estaba pudiendo con todo".

En los últimos meses, la carrera de Flor Vigna como cantante está en ascenso y, la actriz señaló que "el cuerpo le estaba diciendo que no", por eso tomó la decisión de poner un stop. Para LAM, también aseguró que le da miedo el cambio pero aclaró que se "la tenía que jugar". Según lo anunciado en el programa, el reemplazo de Flor Vigna será Noelia Marzol.

Ángel de Brito disparó sin piedad contra Flor Vigna en el Bailando 2023

El conductor de LAM, Ángel de Brito, no logra tener buena relación con la bailarina Flor Vigna. Varios enfrentamientos previos hicieron que la relación que era positiva, se vea desgastada. Tal es así, que durante el Bailando 2023, el jurado le tiró un palo por su personalidad.

En una de las peleas en el certamen de baile, se dijeron de todo. La cantante disparó: “Ponés cosas muy feas en redes de mí. Uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo. Una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados y...”.

Ángel De Brito Captura América TV

A lo que De Brito contestó: "No seas maleducada... Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica. Yo lo hablé mucho con ella en privado por eso me parece bastante hipócrita y bastante cínico que me venga a decir que siempre le tiro mier… Básicamente, mintió, yo no la invité al programa y ella me pidió promocionar su música”.

Por ese motivo, y porque considera que Vigna tiene la necesidad de aclarar que no es mala persona, el conductor de LAM halagó a Tuli Acosta: "Sos genuina, no es impostado ni venís a decir 'soy buena, soy humilde, soy talentosa'. Lo sos".

La influencer entendió lo que quiso decir y expresó: “Como te gusta tirar palos a vos”, pero hubo risas, ya que todos entendieron que se refería a Vigna.