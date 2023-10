Ángel De Brito fue tajante con Flor Vigna y lanzó una polémica frase

En la segunda gala, Vigna se presentó con pop hits del 2000 junto a su compañero Jony Lazarte y deslumbraron a los presentes, quienes pidieron el 10 automáticamente. Pero el jurado no pensó igual. Fue De Brito quien inició y con pocas palabras : “El equipo es buenísimo, muy sólido, me encanta, mi nota es esta" y les puso un 7.

Fue entonces que Vigna bromeó y le dijo que es mejor estar así que estar peleados, pero disparó: “Ponés cosas muy feas en redes de mí. Uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo. Una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados y...”.

Y De Brito la frenó en seco: "No seas maleducada... Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica”. Eso hizo sentir mal a Vigna que luego terminó llorando en vivo.

En este caso, en diálogo con el movilero de “El debate del Bailando” disparó: “Yo lo hablé mucho con ella en privado por eso me parece bastante hipócrita y bastante cínico que me venga a decir que siempre le tiro mier… Básicamente, mintió, yo no la invité al programa y ella me pidió promocionar su música”.

Y agregó: “Que no me guste su música, son opiniones nada más”. “¿Cacona? ¿En qué idioma habla? Lo que me jode es que habla como una nena de cinco años”. “Entonces le saqué la careta de una buena vez por todas”, concluyó.