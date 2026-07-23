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Deja todo: es uno de los streamers más exitosos y sorprendió al tomar una drástica decisión

El fin del proyecto marcó el inicio de desarrollos individuales muy diferentes. La medida que causó un fuerte impacto en el streaming.

Nuevo rumbo para un reconocido streamer. 

Nuevo rumbo para un reconocido streamer. 

Imagen creada por IA

Moski sorprendió al dejar trascender que dejará atrás su faceta como streamer profesional, luego del cierre definitivo del proyecto de Los Mernosketti, uno de los tríos más populares del streaming argentino de los últimos meses. El influencer decidió alejarse por completo de las transmisiones diarias y del formato que lo había llevado a la masividad junto a sus compañeros de canal.

Se vio al streamer y a la tiktoker paseando de la mano.
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Según se dio a conocer, la idea de Moski sería volver a un perfil mucho más bajo dentro del ambiente digital, priorizando su actividad habitual en redes sociales por encima de cualquier proyecto de streaming en vivo. De esta manera, el influencer se inclinaría por dejar de lado la exigencia diaria que implicaba sostener un canal, un formato que abandonaría al menos por el momento.

Todo indica que su decisión responde a un cambio de rumbo personal, alejándose de la rutina intensiva que supone mantener un proyecto de transmisiones constantes. Mientras sus excompañeros continúan vinculados al mundo digital desde distintos frentes, Moski sería el único de los tres que decidió apartarse completamente de esa dinámica.

El cierre de Los Mernosketti marcó un antes y un después para los tres integrantes, que luego de meses de trabajo conjunto decidieron tomar caminos separados. Con la salida de Moski del circuito del streaming, el grupo que supo afianzarse como uno de los más comentados del ambiente argentino queda definitivamente disuelto.

Qué harán Mernuel y Bauletti

Mernuel fue el primero en dar un paso concreto luego de la separación del trío, al confirmar el lanzamiento de su propio canal de streaming en solitario. Al ser quien más experiencia acumula en el formato, buscará trasladar a su proyecto individual gran parte de las propuestas que compartía junto a sus excompañeros, entre ellas las entrevistas, los mano a mano con invitados y los contenidos vinculados a la actualidad y el entretenimiento. Su principal desafío será sostener la comunidad construida durante la etapa grupal, pero ahora bajo una identidad propia.

Por su parte, Bauletti continuará ligado al streaming, aunque con un enfoque diferente al que tenía dentro del trío. Su futuro estaría orientado principalmente al mundo del fútbol, una faceta que ya había comenzado a desarrollar en Streams Telefe, donde participó del ciclo de los viernes dedicado a la actualidad futbolística.

La intención de Bauletti sería profundizar ese perfil deportivo y mantenerse cerca de las coberturas relacionadas al fútbol, un ambiente en el que asegura sentirse cada vez más cómodo dentro de su desarrollo como creador de contenido.

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