Quiénes son los 4 argentinos que participarán de La Velada del Año 6 Los representantes nacionales buscarán destacarse en el histórico evento de Ibai Llanos. Enfrentarán a reconocidas figuras internacionales. Agregar C5N en









La Velada del Año 6 reunirá a famosos de todo el mundo.

La Velada del Año 6, el megaevento creado por Ibai Llanos, volverá a paralizar al mundo del streaming este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, con una cartelera récord de 10 combates y millones de espectadores siguiendo la transmisión en todo el planeta. Para la Argentina, esta edición tendrá un atractivo especial: cuatro representantes nacionales subirán al ring para medirse con figuras internacionales en uno de los espectáculos digitales más importantes del año.

Los argentinos que dirán presente son Gastón Edul, Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco. Cada uno llega con perfiles completamente diferentes, desde el periodismo deportivo hasta la música urbana y la creación de contenido, pero con un mismo objetivo: dejar bien representado al país en un evento que ya se convirtió en un fenómeno global. La presencia de cuatro participantes argentinos marca una de las delegaciones más numerosas fuera de España.

El caso que mayor expectativa genera en el público argentino es el del periodista deportivo que cubre a la Selección argentina, Gastón Edul, quien enfrentará a su colega español Edu Aguirre en un combate cargado de simbolismo futbolero. Desde la presentación oficial, Ibai Llanos definió el duelo como un enfrentamiento entre dos comunicadores apasionados por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, una rivalidad que rápidamente trascendió el boxeo y alimentó el interés de los fanáticos en ambos países. La organización también ubicó este combate entre los más atractivos de la cartelera.

A ellos se suman el cantante de trap, compositor, streamer e influencer, Lit Killah, que protagonizará uno de los cruces musicales más esperados frente al español Kidd Keo. En la previa, distintos medios especializados remarcaron que el combate entre Lit Killah y Kidd Keo figura entre los platos fuertes de la noche, mientras que el duelo de Gero Arias aparece como uno de los más exigentes desde lo físico.

El creador de contenido e influencer nacido en San Luis, famoso por sus desafíos físicos extremos en redes sociales, Gero Arias, tendrá una exigente pelea ante el experimentado ViruZz. Asimismo, la popular creadora de contenido y youtuber nacida en Rosario, Angie Velasco, que se enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa.

Gastón Edul, Gero Arias, Lit Killah y Angie Velasco serán los protagonistas argentinos. Cómo ver en vivo La Velada del Año 6 La organización confirmó que La Velada del Año 6 podrá verse de manera completamente gratuita desde la Argentina, sin necesidad de contratar televisión por cable ni adquirir un acceso especial. Ibai Llanos anunció que la transmisión oficial estará disponible a través de sus canales de Twitch, YouTube y, por primera vez, también mediante TikTok LIVE, ampliando el alcance del evento a nuevas audiencias. Para el público argentino, la transmisión comenzará este sábado 25 de julio a las 14 (hora argentina), mientras que el espectáculo completo se extenderá durante aproximadamente ocho horas, combinando los diez combates con actuaciones musicales, entrevistas, contenido exclusivo y diferentes sorpresas preparadas por la producción de Ibai. La expectativa también creció después de que Ibai Llanos confirmara el orden oficial de los combates, donde el enfrentamiento entre Edu Aguirre y Gastón Edul ocupará uno de los primeros lugares de la programación. Más adelante será el turno de Gero Arias, luego Angie Velasco y finalmente Lit Killah, lo que garantiza presencia argentina durante buena parte de la jornada.