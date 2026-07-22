Nati Jota reveló que tuvo un romance en el Mundial 2026: por qué motivo terminó muy mal Una inesperada situación cambió el rumbo de una historia que parecía perfecta y dejó una anécdota imposible de olvidar. Agregar C5N en









Nati Jota en el Mundial 2026.

La cobertura del Mundial 2026 no solo dejó historias vinculadas al fútbol para la influencer Nati Jota, sino también una experiencia personal que decidió contar públicamente una vez de regreso a la Argentina. Durante una emisión de un programa de streaming, la conductora sorprendió al revelar que vivió un breve romance con un joven al que conoció mientras seguía el recorrido de la Selección argentina en Estados Unidos.

Según explicó la conductora, el vínculo comenzó de manera espontánea durante uno de los tradicionales banderazos argentinos. "Un chico medio me empezó a gustar, el pibe iba a todos los partidos, entonces yo sabía que en el próximo banderazo me lo iba a encontrar. Sí, me lo encuentro. Esa noche salimos. Bueno, suceden los besos, quedamos chateando", recordó, describiendo cómo nació una historia que, por unos días, parecía avanzar con naturalidad.

Fiel a su estilo, Nati —al aire en Olga— también reflexionó sobre su forma de involucrarse afectivamente y explicó que suele entusiasmarse rápidamente cuando conoce a alguien. "Yo full romántica, yo ya de novia. Yo te digo mi amor bebé al segundo. Mi amor bebé en la cara. En la cara se me escapa más que en chat", comentó entre risas, dejando en claro que rápidamente había generado expectativas con ese vínculo que comenzó durante la Copa del Mundo.

La historia tomó relevancia porque se produjo mientras la periodista era una de las caras visibles de la cobertura mundialista de Olga, medio para el que recorrió distintas ciudades estadounidenses junto a Gastón Edul y otros integrantes del equipo. Durante todo el torneo, además de informar sobre la Selección, también compartió en redes sociales y en el streaming distintas anécdotas sobre los viajes, los festejos y el detrás de escena de la competencia.

La influencer compartió fotos de su cobertura en Estados Unidos. Instagram @natijota El desenlace inesperado que tuvo Nati J con su romance en el Mundial 2026 El momento que cambió por completo la historia ocurrió durante una fiesta posterior a uno de los encuentros de Argentina. Allí, Nati contó que comenzó a sentirse incómoda porque percibía que debía permanecer junto al joven con el que estaba saliendo, cuando en realidad también quería compartir la noche con sus amigos. "Le doy un beso y me alejo", relató antes de revelar el episodio que terminó marcando el final del romance.

Fue entonces cuando otro asistente se acercó para advertirle sobre una situación que la descolocó por completo. "Che, Nati, escuchame una cosa. Te quiero decir que te cuides porque mientras estás chapando con este pibe, el amigo te está grabando", recordó que le dijeron. Esa información la impactó inmediatamente y generó preocupación por la posibilidad de que existiera un video grabado sin su consentimiento durante un momento íntimo. La conductora reconoció que la noticia la afectó emocionalmente. "Casi que lloro", confesó al reconstruir aquella noche, aunque luego relató con humor que terminó conversando con otro joven nicaragüense que también formaba parte del grupo y que incluso la ayudó a atravesar la confusión del momento. Más tarde, entre bromas, admitió que también terminó besándolo, manteniendo el tono distendido con el que suele narrar sus experiencias personales en el streaming. Finalmente, la historia tuvo un cierre menos grave de lo que imaginó inicialmente. Tiempo después volvió a encontrarse con la persona que le había hecho la advertencia y, tras averiguar qué había ocurrido, supo que el supuesto video nunca llegó a grabarse. Aunque el episodio quedó como una anécdota más de su paso por el Mundial, Nati aseguró que aquella situación fue suficiente para que el romance perdiera impulso y terminara abruptamente, convirtiéndose en una de las historias más comentadas de su cobertura mundialista.