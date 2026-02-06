IR A
Nico Occhiato mostró por error cuántos miles de dólares gana en Luzu TV y sorprendió

El conductor quiso mostrar las métricas del canal de Youtube, pero sin querer mostró las ganancias que le generan los programas.

El conductor de Luzu TV, Nico Occhiato, mostró por error las ganancias que tiene el canal de YouTube a través de un video de Instagram con el fin de mostrar transparencia ante las acusaciones de bot y sorprendió. “Enero, el mejor mes en la historia en audiencia”, escribió.

“Cuando vamos a ver las estadísticas fue el mejor mes en la historia de Luzu, con 8.200.000 usuarios únicos. Es una locura. Solo en enero hubo más de 116.000 nuevos suscriptores. Es impresionante. El total de visualizaciones del mes fue de 91 millones”, contó mientras grababa el video.

Pero algo que no notó es que cuando mostró todas las estadísticas del canal, aparecía una columna que mostraba los ingresos estimados en base a las visitas. Si bien, no generó polémica, generó sorpresa la abultada cifra que logran.

En esa parte apareció un monto cercano a los u$s91.458. La misma se viralizó y aparecieron los primeros comentarios: “Qué cantidad de plata”, “Se olvidó de tapar la plata”, “Que le pague bien a sus empleados”, y algunos comentarios sorprendidos por las cifras que se manejan en los streaming.

