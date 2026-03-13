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Pampita afrontó los rumores de separación con una fuerte muestra pública: qué hizo

Luego de que distintas versiones pusieran en duda la estabilidad de la pareja, la modelo y el polista reaparecieron juntos en un evento exclusivo y mostraron gestos de complicidad.

La famosa modelo afrontó los rumores de su pareja.

La famosa modelo afrontó los rumores de su pareja.

Redes sociales
  • Carolina 'Pampita' Ardohain quedó envuelta en rumores de una supuesta infidelidad hacia Martín Pepa, lo que generó fuerte repercusión mediática.
  • La modelo reaccionó públicamente y negó de forma contundente las versiones que la vinculaban con Juan Manuel 'Cochito' López.
  • Además, expresó su indignación por las especulaciones y advirtió que podría recurrir a la Justicia si continuaban difundiendo información falsa.
  • Días después, Pampita y Pepa se mostraron juntos en un evento, buscando dejar atrás los rumores de crisis y reafirmar su relación.

En los últimos días, el entorno de Pampita quedó envuelto en fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad hacia Martín Pepa. Las versiones se multiplicaron rápidamente en distintos medios y generaron una ola de especulaciones dentro del mundo del espectáculo, alterando la tranquilidad de la modelo y conductora.

El famoso actor podría estar comenzando una nueva relación.
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La reacción de la figura televisiva no tardó en llegar y se mostró visiblemente molesta ante los comentarios que circulaban. Lejos de optar por el silencio, decidió enfrentar la situación de manera pública para desmentir de forma contundente las versiones de infidelidad y frenar las conjeturas que ponían en duda su relación con el polista.

Pampita
Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública.

Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública.

Tras ese descargo, este sábado la pareja volvió a quedar en el centro de la escena al mostrarse junta por primera vez desde que surgió el escándalo. Con esta aparición pública, Pampita y Martín Pepa buscaron dejar atrás los rumores de crisis, reafirmando su vínculo frente a las cámaras y descartando cualquier tipo de conflicto interno.

Qué hizo Pampita ante los rumores de separación

Ante la ola de rumores que sugerían una supuesta infidelidad hacia Martín Pepa, Pampita adoptó una postura directa para desmentir las versiones. La conductora expresó su indignación y decidió hablar públicamente para negar las especulaciones que la vinculaban con el piloto Juan Manuel “Cochito” López. En sus declaraciones, calificó la información como una “mentira malintencionada” y aseguró que, durante los días señalados en Punta del Este, se encontraba dedicada al cuidado de su hijo Benicio.

Pampita y Martín Pepa

Lejos de permitir que los rumores continuaran creciendo, la modelo intervino en programas de espectáculos para aclarar que su relación con el polista sigue firme. “No permito que ensucien relaciones que para mí son valiosas”, afirmó, remarcando que siempre mantuvo un fuerte compromiso con sus parejas. También advirtió que recurriría a la Justicia en caso de que se siguieran difundiendo versiones falsas que afectaran su honor y su entorno familiar.

Como cierre a la controversia, Pampita volvió a mostrarse públicamente con Martín Pepa el último sábado. La pareja asistió a la inauguración de un exclusivo bar, donde se los vio cómplices y abrazados, además de compartir imágenes del encuentro en sus redes sociales. Con este gesto, la conductora buscó disipar las dudas sobre una crisis y reafirmar que el vínculo con el polista continúa firme pese al escándalo mediático.

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