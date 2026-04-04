¿Duki y Emilia Mernes en crisis? Cuál es el rumor que afronta la famosa pareja El escándalo sacudió a la pareja en medio de la pelea mediática entre la artista y Tini Stoessel, y los rumores no tardaron en explotar. + Seguir en







Duki y Emilia, en el ojo de la tormenta mediática.

Un escándalo por chats filtrados puso en tensión la relación entre Emilia Mernes y Duki.

La información se conoció en Mitre Live por el periodista Juan Etchegoyen.

Los mensajes vinculados al futbolista Andrés Cubas serían de 2017, pero el impacto mediático igual generó conflicto.

El silencio de la pareja genera rumores de crisis o posible separación. El mundo del espectáculo argentino atraviesa días de fuerte tensión tras la aparición de un nuevo escándalo que involucra a Emilia Mernes y Duki. Según trascendió en las últimas horas, la relación entre los artistas estaría atravesando un momento delicado luego de la filtración de presuntos chats de la cantante con un futbolista. Este episodio surge en medio de un clima ya cargado por la disputa mediática que la artista mantiene con Tini Stoessel y María Becerra.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que la situación habría generado un fuerte impacto en la pareja. Según explicó, el conflicto sentimental habría pasado a ser el tema central, dejando en segundo plano las polémicas previas entre las artistas del pop.

Emilia y Duki El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. Redes sociales Mientras tanto, los fanáticos siguen atentos a las redes sociales en busca de alguna confirmación o desmentida oficial. La incertidumbre crece y el tema ya se convirtió en uno de los más comentados dentro del ambiente musical, alimentando rumores sobre una posible crisis o incluso una ruptura entre dos de las figuras más importantes de la escena urbana argentina.

Qué rumores hay sobre la relación entre Duki y Emilia Mernes La relación entre Emilia Mernes y Duki, una de las más queridas del ambiente artístico, atraviesa un momento de alta sensibilidad debido a rumores de un fuerte cortocircuito. La controversia se originó tras la filtración de supuestos chats entre la cantante y un futbolista, lo que habría generado un clima de desconfianza. Según informó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el trapero reaccionó con angustia y pidió explicaciones, lo que marcó un quiebre en la armonía que la pareja solía mostrar en sus redes sociales.

emilia y duki A medida que el escándalo crecía, se revelaron detalles que sugieren que las capturas viralizadas —vinculadas al mediocampista Andrés Cubas— serían en realidad del año 2017, época en la que ninguno de los dos artistas estaba en pareja. A pesar de esta aclaración sobre la antigüedad de los mensajes, el impacto mediático fue inmediato. El entorno de los músicos señala que la exposición constante y las recientes tensiones de Emilia con otras colegas, como Tini Stoessel y María Becerra, terminaron por afectar la estabilidad emocional del vínculo con Duki.

Actualmente, el hermetismo es total por parte de los protagonistas, aunque los gestos en plataformas digitales son seguidos de cerca por sus seguidores. Mientras algunas fuentes aseguran que se trata de una crisis pasajera producto de ataques de celos y malos entendidos, otros periodistas del espectáculo sugieren que la situación es más compleja. Por ahora, el público permanece a la expectativa de una foto o comunicado que confirme si la pareja logró superar este turbulento episodio o si se encamina hacia una separación definitiva.