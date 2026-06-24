Una famosa actriz sufrió un hackeo en su cuenta de WhatsApp: el mensaje que recibió Ángel de Brito

Un sofisticado intento de fraude virtual que tuvo como víctima a Carmen Barbieri encendió las alarmas en el mundo del espectáculo local. La maniobra delictiva quedó expuesta de forma repentina cuando Ángel de Brito recibió una serie de comunicaciones sumamente llamativas a través de su teléfono celular. El presentador de LAM detalló que, pese a la sorpresa inicial, su experiencia le permitió reconocer la trampa a tiempo y neutralizar cualquier posibilidad de sufrir un perjuicio financiero.

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El texto que ingresó al teléfono del periodista desde la línea de Barbieri apelaba a la urgencia y a la confianza mutua. “El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo? ”, reveló el conductor frente a los televidentes de América TV. Al estar habituado a dialogar frecuentemente con la artista pero jamás por cuestiones económicas, la naturaleza de la petición le resultó sospechosa de inmediato.

Frente a la anomalía, el comunicador reaccionó de forma tajante y les escribió: “ Uh, te hackearon ”. Pese a que los delincuentes intentaron sostener el engaño haciéndose los desentendidos, De Brito apeló a un método de validación infalible y les exigió que lo llamaran por teléfono . La total ausencia de respuesta del otro lado confirmó sus sospechas, lo que le permitió interrumpir el contacto antes de que la estafa digital pasara a mayores.

Por su parte, la propia conductora de televisión recurrió a sus plataformas digitales para alertar a toda su agenda de conocidos y mostrar las pruebas del ataque. En los chats difundidos se observaba la clásica estrategia de venta ficticia de divisas: “ Quería hacerte una consulta, estoy vendiendo unos dólares porque necesito cancelar un pago con urgencia. ¿Sabes de alguien de confianza que le interese? “.

Este nuevo episodio delictivo reavivó la preocupación generalizada dentro de la farándula argentina, un sector que suele ser blanco predilecto de estas bandas debido al volumen de sus redes de contactos. A raíz del mal momento vivido por Barbieri, desde diversos ciclos de espectáculos se enfatizó la necesidad de activar la verificación en dos pasos y, por sobre todas las cosas, desconfiar siempre de cualquier requerimiento económico inesperado, validando la identidad del emisor mediante una llamada tradicional.

El posteo de Carmen Barbieri para comunicar que le hackearon el celular

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carmen Barbieri publicó una placa de advertencia sumamente gráfica para alertar a todos sus contactos tras haber sido víctima de un ciberdelito. Con un contundente "¡ATENCIÓN! ME HACKEARON WHATSAPP", la capocómica acompañó la imagen con un escueto pero directo "Ojo!!!!" en el epígrafe de su posteo.

En el cuerpo de la publicación, la conductora incluyó una captura de pantalla real de las conversaciones que los delincuentes mantenían en su nombre. En el chat expuesto se puede leer cómo los atacantes utilizaban un tono falsamente afectuoso para ganarse la confianza de una persona llamada Flor, antes de lanzar el engaño económico: “Estoy vendiendo unos dólares porque necesito cancelar un pago con urgencia. ¿Sabes de alguien de confianza que le interese?”.

Al lado de la captura, Barbieri sumó tres sugerencias cruciales en letras mayúsculas para proteger a su entorno: "NO ENVÍES DINERO", "NO COMPARTAS CÓDIGOS DE VERIFICACIÓN" y "NO BRINDES DATOS PERSONALES".

La publicación rápidamente generó repercusiones y muestras de apoyo en la sección de comentarios de la red social. Entre las interacciones de sus seguidores, los usuarios manifestaron su frustración y lamento ante el mal momento que le tocó vivir a la conductora con frases como “Nooooo”, “Qué bajón!” o “No te puedo creer Carmen. Espero recuperes pronto”.