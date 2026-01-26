¿Nuevo romance? Esta famosa actriz argentina le respondió a Fito Páez y encendió los rumores

Hasta el momento no existían registros públicos de encuentros juntos.
Redes sociales
Un intercambio público en Instagram entre un reconocido músico y una actriz generó especulaciones en redes.
Un saludo de cumpleaños con palabras afectuosas fue el disparador de los comentarios.
La respuesta de ella sorprendió por su tono íntimo y reforzó las versiones.
Ambos atraviesan un presente sentimental sin pareja confirmada.
Un mensaje publicado en redes sociales volvió a poner en el centro de las novedades del espectáculo a Fito Páez y Sofía Gala, luego de un saludo de cumpleaños que llamó la atención por el contenido de sus palabras y por la reacción que despertó entre los seguidores de ambos.
El episodio ocurrió en el marco del cumpleaños número 39 de la actriz, una fecha que el músico rosarino decidió celebrar de manera pública con una dedicatoria que rápidamente se viralizó y abrió todo tipo de interpretaciones sobre el vínculo que los une.
El ida y vuelta, breve pero con mucho afecto, alcanzó para que se instalara la duda sobre una posible relación sentimental, especialmente por el tono elegido y por la ausencia previa de apariciones conjuntas en eventos o actividades públicas.
Como fue el intercambio entre Fito Páez y Sofía Gala
Fito Páez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a Sofía Gala y acompañarla con un mensaje directo y emotivo, en el que destacó su cariño y el impacto positivo que ella tiene en su vida. Las palabras no tardaron en despertar comentarios entre sus seguidores, que interpretaron el gesto como algo más que una simple amistad.
La respuesta de la actriz llegó poco después y sorprendió por su intensidad. Lejos de un agradecimiento protocolar, Sofía devolvió el mensaje con una frase que denotó cercanía, expresando lo bien que le hace el músico y reafirmando su afecto con una declaración abierta.
El cruce llamó la atención porque, hasta el momento, no existían registros públicos de encuentros compartidos ni apariciones conjuntas que alimentaran versiones previas. Por eso, el intercambio fue leído por muchos como una señal clara de un vínculo más fuerte.
Aunque ninguno de los dos confirmó de manera explícita una relación, el hecho de que ambos se encuentren solteros fue suficiente para que el episodio se convirtiera en tema de conversación y diera lugar a especulaciones sobre un posible comienzo de un vínculo.