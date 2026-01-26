¿Nuevo romance? Esta famosa actriz argentina le respondió a Fito Páez y encendió los rumores Un gesto en redes alcanzó para despertar versiones. El posteo en su cuenta de Instagram generó repercusiones entre sus seguidores y el ambiente. + Seguir en







Hasta el momento no existían registros públicos de encuentros juntos. Redes sociales

Un intercambio público en Instagram entre un reconocido músico y una actriz generó especulaciones en redes.

Un saludo de cumpleaños con palabras afectuosas fue el disparador de los comentarios.

La respuesta de ella sorprendió por su tono íntimo y reforzó las versiones.

Ambos atraviesan un presente sentimental sin pareja confirmada. Un mensaje publicado en redes sociales volvió a poner en el centro de las novedades del espectáculo a Fito Páez y Sofía Gala, luego de un saludo de cumpleaños que llamó la atención por el contenido de sus palabras y por la reacción que despertó entre los seguidores de ambos.

El episodio ocurrió en el marco del cumpleaños número 39 de la actriz, una fecha que el músico rosarino decidió celebrar de manera pública con una dedicatoria que rápidamente se viralizó y abrió todo tipo de interpretaciones sobre el vínculo que los une.

El ida y vuelta, breve pero con mucho afecto, alcanzó para que se instalara la duda sobre una posible relación sentimental, especialmente por el tono elegido y por la ausencia previa de apariciones conjuntas en eventos o actividades públicas.

Fito Paez Sofia Gala Como fue el intercambio entre Fito Páez y Sofía Gala Fito Páez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a Sofía Gala y acompañarla con un mensaje directo y emotivo, en el que destacó su cariño y el impacto positivo que ella tiene en su vida. Las palabras no tardaron en despertar comentarios entre sus seguidores, que interpretaron el gesto como algo más que una simple amistad.

La respuesta de la actriz llegó poco después y sorprendió por su intensidad. Lejos de un agradecimiento protocolar, Sofía devolvió el mensaje con una frase que denotó cercanía, expresando lo bien que le hace el músico y reafirmando su afecto con una declaración abierta.